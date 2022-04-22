Bilimsel araştırma sonuçlandı: Oruç tutan insanlar sigarayı daha hızlı bırakıyor

Tıp akademisyenleri tarafından “Açlığın Sigara Bağımlılığına Etkisi” üzerine yapılan araştırmada orucun günlük sigara tüketme alışkanlığını azalttığı ortaya çıktı. Araştırmayı gerçekleştiren Doç. Dr. Onur Öztürk, “Özellikle iftar saatinden itibaren bazı teknik dokunuşlar ve medikal tedavilerle beraber sigara bağımlılığının çok daha hızlı bir şekilde önüne geçebiliriz” dedi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniğinde görev yapan Doç. Dr. Onur Öztürk ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde(OMÜ) görevli Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Ünal önderliğinde Ramazan ayında "Açlığın Sigara Bağımlılığına" etkisi üzerine araştırma yapıldı. 278’sı erkek ve 76’sı kadın olmak üzere, Türkiye’nin 4 farklı şehrinden toplam 354 hasta üzerinde yapılan araştırmada orucun sigara bırakmaya çok büyük etkisi olduğu belirlendi. Bu süreçte araştırmaya göre vakaların yüzde 53,7’sinde nikotin yoksunluğu ile baş etmede en önemli nedenin dini duygular ve açlık olduğu ortaya çıktı. Vakaların yüzde 14,7'si, Ramazan ayı boyunca sigarayı kendiliğinden bıraktı. Araştırmada Ramazan ayında günlük sigara tüketme alışkanlığı olan katılımcıların 285’inde azaldığı gözlemlendi. Ramazan ayında günlük sigara sayısını azaltan bazı kişiler ise bu düşüşün kendilerinden kaynaklandığını bildirdi.



"Sigara bıraktırma seansları özellikle Ramazan’da aktive edilebilir"

Yapılan araştırmaya göre sigara bıraktırma seanslarının Ramazan ayındaki önemine değinen Dr. Öztürk, "OMÜ’de görev yapan Dr. Mustafa Ünal hocamızla beraber ulusal düzeyde sigara bağımlılığı üzerine bir araştırma gerçekleştirdik. Açlığın sigara bağımlılığında yaptığı etkiyle alakalı bir çalışma yürüttük. Bunu da uluslararası üst sınıf bir akademik dergide yayınlattık. Çalışmaya Ankara’dan, Ordu’dan, Samsun’dan, Düzce’den hastalar dahil edildi. Aile hekimliğinin yanı sıra, psikolojiden ve teolojiden akademisyenler de bulguların değerlendirilme sürecine katıldı. Bazı çıktılara ulaştık. Ramazan ayında sigaraya bırakmanın daha rahat olduğu ve sigarayı bıraktıktan sonra geri dönüşün zor olduğu, sigara içilmediği dönemlerde insanların sigaraya olan açlığının daha az olduğu gibi bazı tespitlere ulaştık. Bundan dolayı bazı çıkarımlarda bulunduk. Sigara bıraktırma seansları özellikle Ramazan'da aktive edilebilir. Bu, insanları daha rahat başarıya ulaştırabilir. Bu ayda bıraktıktan sonra insanların sigaraya olan açlıkları daha da azalabilir. Ramazan ayında sağlık otoriteleri ve din otoriteleri bir araya gelerek bazı kampanyalar yürütebilir. Özellikle iftar saatinden itibaren bizim bazı teknik dokunuşlarımızla ve bazı medikal tedavilerle beraber sigara bağımlılığın çok daha hızlı bir şekilde önüne geçebiliriz" diye konuştu.



"Yarım paket içme oranı arttı"

Dr. Öztürk, "Sonuçlara bakılırsa Ramazan ayında sigara içmeme konusunda zorluk yaşama oranı Ramazan dışındaki döneme göre çok daha düşük çıktı. Yaklaşık 2 katlık bir fark vardı. Bunun dışında sigara arzulama oranında da ciddi fark söz konusuydu. Ramazan’da ve Ramazan dışındaki sigara içiciliği kıyaslandığında 'yarım paket içiyorum' diyenlerin oranı Ramazan ayında 2 kat daha fazla çıktı. 'Bir paketten fazla içiyorum' diyenlerin oranı Ramazan dışındaki dönemde, Ramazan ayındaki döneme göre 6 kat daha fazlaydı. Bu çalışmamamız kamuoyuna sunulması konusunda önderlikleri olan İl Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ersin Köksal, "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezimizde birçok alanda önemli tedaviler uygulanmaktadır. Karadeniz'de kamuda önemli merkezlerden birisidir. Birçok tedavinin yanı sıra sigara bırakma ile ilgili de kliniğimiz mevcuttur. Onur hocamız önderliğinde bu merkezlerimizde birçok çalışma yapılmaktadır" şeklinde konuştu.

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