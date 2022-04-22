Samsun'da Akıllı Kavşak Trafik Güvenliği Projesi 100 kavşağa geometrik düzenleme yapılacak, bunun 69'u dinamik hale getirilecek, 76 bölgeye kamera sistemi kurulacak Bayram: "Kurulan kameralar hız denetim sistemi değil, park ihlal tespit sistemi"

Samsun'da ağustos ayında hizmete girmesi planlanan “Akıllı Kavşak Trafik Güvenliği Projesi” 76 bölge kamera sistemince izlenecek, yapay zeka tarafından yönetilecek.

Akıllı şehir uygulamaları kapsamında ASELSAN ile trafik konusunda proje imzalayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, kavşakları akıllı hale getiriyor. Yapay zeka tarafından yönetilecek sistemler araç yoğunluğuna göre kavşaklardaki araçlara geçiş önceliği verecek. Proje ile Samsun'un trafik akışında yüzde 5260 arasında rahatlama olması öngörülüyor.



76 bölge kamera sistemi

Akıllı şehir uygulamaları kapsamında şehir merkezindeki 100 kavşağa geometrik düzenleme yapılacak, bunun 69'u dinamik hale getirilecek. 14 bölgede ortalama hız tespit sistemi (OHTS), 19 bölgede kırmızı ışık ihlal tespit sistemi (KİTS), 34 bölgede park ihlal tespit sistemi (PİTS) ve 9 bölgede video mesaj sistemi (VMS) kurulacak. Kamera sistemlerinin kurulumu büyük ölçüde tamamlandı. Sistemde halen test ve hafıza kaydı yapılıyor.



Fuar Caddesi’nde parklanma olmayacak

Öte yandan, İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi Projesi’nde sona yaklaşıldı. Transfer merkezi faaliyete geçtiğinde Fuar Caddesi’nde araç yoğunluğu oluşmaması ve trafiğin yönetilmesi için belirli aralıklara 42 kamera sistemi (PİTS) yerleştirildi. Sistem devreye girdiğinde Fuar Caddesi üzerine park yapılamayacak.



“Bu kameralar hız denetim sistemi değil, park ihlal tespit sistemi"

Kameraların devreye girmeden önce vatandaşlara gerekli bilgilendirmenin yapılacağını aktaran Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, “ASELSAN ile yapılan proje neticesinde park yasağı koyduğumuz yerlere kamera yerleştirdik. Park yapıldığı zaman ulaşımı engellediğini düşündüğümüz caddelere bu kameralar yerleştirildi. Proje dahilinde birçok yere kameralar kuruluyor. Bu kameralar henüz devreye girmedi. Ağustos ayında devreye girmesi planlanıyor. Kameralar devre girmeden vatandaşlara gerekli bilgilendirmeyi yapacağız. Bilgilendirmeden sonra kameralar devreye girecek. Bu kameralar hız denetim sistemi değil, park ihlal tespit sistemi. Sistem devreye girdiğinde Fuar Caddesi'ne park yapılamayacak" dedi.

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