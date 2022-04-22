‘AR-GE Proje Yarışması’nda dereceye girenler belli oldu AR-GE ekibinin proje başarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘AR-GE Proje Yarışması’nda dereceye girenler belli oldu AR-GE ekibinin proje başarısı

İHA

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ) tarafından düzenlenen 'ARGE Proje Yarışması'nda dereceye girenler belli oldu.

‘AR-GE Proje Yarışması’nda dereceye girenler belli oldu AR-GE ekibinin proje başarısı

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ) tarafından düzenlenen ‘ARGE Proje Yarışması’nda dereceye girenler belli oldu.
Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde elektrik enerjisi dağıtımı hizmeti sunan YEDAŞ tarafından ARGE Proje Yarışması düzenledi. YEDAŞ üst yönetim tarafından yapılan değerlendirmede ‘Adaptör Güç Kalite Analizörü’ birinci, ‘Kesicili Giriş Çıkış Hücrelerin Üzerine İzolasyon Direnci Test Cihazı Eklentisi’ ikinci, ‘Ultrasonik Yöntemle Envanter Koruyucu’ ise üçüncü oldu. Yarışmada birinci seçilen projenin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) sunulacağı öğrenildi.

“Yatırımlarımız devam edecek”
2022 yılı ile birlikte yeni uygulama döneminde şirketin teknolojik yatırımlarının hızlı bir şekilde devam edeceğini belirten Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ) Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, “İnovatif stratejilere yatırım yaparak ilerliyoruz. YEDAŞ’taki inovasyon stratejileri, kurumsal stratejileri ile bütünleşmiş durumdadır. Avrupa’da kullanılan ve yeni gelişim gösteren teknolojik süreçleri yakından takip ediyoruz” dedi.

“Günümüzün rekabetçi koşullarında sürdürülebilir başarının sırrı, yenilikçi düşünce, değişimgelişim ve yeni teknolojiye sahip olmaktan geçmektedir. Bu sürecin anahtarı ise ARGE çalışmalarına verdiğiniz önemdir” diyen Genel Müdür Bora şunları söyledi:
“YEDAŞ olarak, kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi sunmak ve müşteri memnuniyeti en üst düzeyde tutmak istiyoruz. Avrupa’da kullanılan elektriğin aynı şekilde bölgemizde de kullanılması için yatırımlarını gerçekleştiren YEDAŞ, tüm tecrübesi ve bilgisiyle, kısa sürede Avrupa standartlarını yakalamıştır. YEDAŞ, tüm paydaşlarıyla birlikte, yön birliği içerisinde ortak sinerji oluşturarak, müşteri memnuniyeti odaklı bir yönetim modeli sergileyerek ARGE çalışmalarına da yatırım yapmaktadır.”
Dereceye giren proje sahiplerine ödüllerini takdim eden Bora, ARGE ekibini kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minikler Burak Kut ile coştu
YEREL HABERLER Minikler Burak Kut ile coştu
Uzmanından ‘takıntı hastalığı’ uyarısı
YEREL HABERLER Uzmanından ‘takıntı hastalığı’ uyarısı
'Güneşin Kızları Tarlada Projesi’nde tohumluk dağıtımları başladı
YEREL HABERLER 'Güneşin Kızları Tarlada Projesi’nde tohumluk ...
Salmonella enfeksiyonundan korunmada el hijyenine dikkat edilmeli
YEREL HABERLER Salmonella enfeksiyonundan korunmada el hijyenine ...
Fındık kozalak akarında mücadele zamanı
YEREL HABERLER Fındık kozalak akarında mücadele zamanı
Balık tezgahları kültür balıklarına kaldı
YEREL HABERLER Balık tezgahları kültür balıklarına kaldı
250 derece sıcakta aksatmadan oruç tutuyorlar
YEREL HABERLER 250 derece sıcakta aksatmadan oruç tutuyorlar
Kur’an-ı Kerim’e geçiş töreni
YEREL HABERLER Kur’an-ı Kerim’e geçiş töreni
Şüpheli şahıs uyuşturucuyla yakalanınca tutuklandı
YEREL HABERLER Şüpheli şahıs uyuşturucuyla yakalanınca tutuklandı
Yağbasan Ortaokulunda İngilizce ve teknoloji bir arada
YEREL HABERLER Yağbasan Ortaokulunda İngilizce ve teknoloji bir ...
12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara 12 yıl 8 ay 22 gün hapis
YEREL HABERLER 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara 12 yıl 8 ...
Uyuşturucu ticaretine ceza yağdı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretine ceza yağdı
Bisiklet hırsızlığına adli kontrol
YEREL HABERLER Bisiklet hırsızlığına adli kontrol
Arıcılara şeker desteği
YEREL HABERLER Arıcılara şeker desteği
Miniklerin 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Miniklerin 23 Nisan coşkusu
Topaloğlu: "Gün onların günü” Başkan Topaloğlu koltuğu devretti
YEREL HABERLER Topaloğlu: "Gün onların günü” Başkan Topaloğlu ...
Samsun'da Akıllı Kavşak Trafik Güvenliği Projesi 100 kavşağa geometrik düzenleme yapılacak, bunun 69'u dinamik hale getirilecek, 76 bölgeye kamera sistemi kurulacak Bayram: "Kurulan kameralar hız denetim sistemi değil, park ihlal tespit sistemi"
YEREL HABERLER Samsun'da Akıllı Kavşak Trafik Güvenliği Projesi 100 ...
Kazan dairesinde yangın paniği
YEREL HABERLER Kazan dairesinde yangın paniği
Bilimsel araştırma sonuçlandı: Oruç tutan insanlar sigarayı daha hızlı bırakıyor
YEREL HABERLER Bilimsel araştırma sonuçlandı: Oruç tutan insanlar ...
Mete Gazoz: “2024 Paris Olimpiyatları’nda şampiyon olmak istiyorum”
YEREL HABERLER Mete Gazoz: “2024 Paris Olimpiyatları’nda şampiyon ...
Samsun´da kilisede iftar
YEREL HABERLER Samsun´da kilisede iftar
Sehpanın kenarına tutunarak yürümeye çalışırken düşen bebek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sehpanın kenarına tutunarak yürümeye çalışırken düşen ...
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
AVM'de 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER AVM'de 23 Nisan coşkusu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.