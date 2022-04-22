‘AR-GE Proje Yarışması’nda dereceye girenler belli oldu AR-GE ekibinin proje başarısı

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ) tarafından düzenlenen ‘ARGE Proje Yarışması’nda dereceye girenler belli oldu.

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde elektrik enerjisi dağıtımı hizmeti sunan YEDAŞ tarafından ARGE Proje Yarışması düzenledi. YEDAŞ üst yönetim tarafından yapılan değerlendirmede ‘Adaptör Güç Kalite Analizörü’ birinci, ‘Kesicili Giriş Çıkış Hücrelerin Üzerine İzolasyon Direnci Test Cihazı Eklentisi’ ikinci, ‘Ultrasonik Yöntemle Envanter Koruyucu’ ise üçüncü oldu. Yarışmada birinci seçilen projenin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) sunulacağı öğrenildi.



“Yatırımlarımız devam edecek”

2022 yılı ile birlikte yeni uygulama döneminde şirketin teknolojik yatırımlarının hızlı bir şekilde devam edeceğini belirten Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ) Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, “İnovatif stratejilere yatırım yaparak ilerliyoruz. YEDAŞ’taki inovasyon stratejileri, kurumsal stratejileri ile bütünleşmiş durumdadır. Avrupa’da kullanılan ve yeni gelişim gösteren teknolojik süreçleri yakından takip ediyoruz” dedi.



“Günümüzün rekabetçi koşullarında sürdürülebilir başarının sırrı, yenilikçi düşünce, değişimgelişim ve yeni teknolojiye sahip olmaktan geçmektedir. Bu sürecin anahtarı ise ARGE çalışmalarına verdiğiniz önemdir” diyen Genel Müdür Bora şunları söyledi:

“YEDAŞ olarak, kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi sunmak ve müşteri memnuniyeti en üst düzeyde tutmak istiyoruz. Avrupa’da kullanılan elektriğin aynı şekilde bölgemizde de kullanılması için yatırımlarını gerçekleştiren YEDAŞ, tüm tecrübesi ve bilgisiyle, kısa sürede Avrupa standartlarını yakalamıştır. YEDAŞ, tüm paydaşlarıyla birlikte, yön birliği içerisinde ortak sinerji oluşturarak, müşteri memnuniyeti odaklı bir yönetim modeli sergileyerek ARGE çalışmalarına da yatırım yapmaktadır.”

Dereceye giren proje sahiplerine ödüllerini takdim eden Bora, ARGE ekibini kutlayarak başarılarının devamını diledi.

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