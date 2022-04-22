Uyuşturucu ticaretine ceza yağdı

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 3 ayrı kişi mahkemece 4 yıl 2 ay ile 8 yıl 4 ay arasında hapis cezalarına çarptırıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 3 ayrı davada uyuşturucu ticareti suçundan haklarında dava açılan 3 kişinin yargılanması sona erdi. Mahkeme, K.G.Ş.'yi 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira para, T.A.'yı 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 320 lira para ve Y.C. adlı kadını ise 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 320 lira da adli para cezasına çarptırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.