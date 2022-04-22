Şüpheli şahıs uyuşturucuyla yakalanınca tutuklandı

Samsun'da şüphe üzerine polisin yaptığı kontrolde üzerinde ve adresinde uyuşturucu ele geçen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde şüphe üzerine polis tarafından üzerinde ve evinde arama yapılan K.C.T.(25) 1 kilo 222 gram esrar, 40,54 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı ile yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan K.C.T. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen K.C.T. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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