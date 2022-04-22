'Güneşin Kızları Tarlada Projesi’nde tohumluk dağıtımları başladı

Samsun’da “Güneşin Kızları Tarlada Projesi” kapsamında üreticilere tohumluk dağıtımları başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce sürdürülmekte olan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında; ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan alanlar ile işlemeli tarıma uygun olmayan alanlar öncelikli olmak üzere, uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanılmak suretiyle bitkisel üretimin artırılması ve hasat sonrası ürün işlemeye yönelik yatırım projelerinin desteklenmesi amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor. TAKEP Projesi kapsamındaki tohumluk tesliminin ilk ayağı olan Havza ilçesinde dağıtımlar gerçekleştirildi.



5 projenin ödenek miktarı toplam 1 milyon 764 bin 470 TL

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, “İl Müdürlüğümüzce, Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüze teklif olarak götürülen projenin, Proje Değerlendirme Komisyonu’nca değerlendirilmesiyle kabul edilen projelerden 2022 yılında uygulanmak üzere 5 proje kabul görmüş ve yine bakanlığımızca ödenek tahsisi yapılmış olup bu projeler; Güneşin Kızları Tarlada Projesi, Çevre Dostu Çeltik Üretimi Projesi, Kullan Aşını Al Baklanı Projesi, İTU ile İhracata Uygun Sebze Üretimi Projesi, Fındık Kurutma Makinesi Projesi’dir. Bu 5 Proje kapsamında bakanlığımızca tahsis edilen ödenek miktarı ise toplamda 1 milyon 764 bin 470 TL’dir. Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi’ne binaen ilimizde 2022 yılında uygulanacak projelerden Güneşin Kızları Tarlada Projesi kapsamında 600 paket yağlık ayçiçeği tohumluk alımı sağlanmış olup; ilimiz Vezirköprü, Havza, Kavak, Lâdik, 19 Mayıs, Bafra ilçelerimizdeki üreticilere dağıtımı bilahare gerçekleştirilecektir. Amacı, öncelikli olarak alt gelir gurubundaki üreticiler ile kadın ve gençlerin kırsalda gelir seviyelerini artırmak olan proje kapsamında; küçük ölçekli, girdi maliyetleri nedeniyle yeteri kadar üretim yapamayan ve Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt yaptıramayan üreticilerimiz de dâhil olmak üzere ÇKS’de arazisini nadas arazisi olarak beyan etmiş, nadasa bırakmak yerine münavebe bitkisi ekmek suretiyle üretime katılacak üreticilere yüzde 60 bakanlık ve yüzde 40 da üretici katkı payı olacak şekilde tohumluk desteği yapılacaktır” dedi.



Samsun ayçiçeği üretiminde Türkiye’de 10. sırada

Samsun’un ayçiçeği üretiminde Türkiye’de 10. sırada olduğunu belirten Sağlam, “Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2021 yılı verilerine göre ayçiçeği üretiminde ilk sırayı Tekirdağ almakta iken, Samsun 196 bin 969 dekar alan ve 51 bin 617 ton üretimle ülkemiz genelinde 10. sırada yer almaktadır. İl bazında da 86 bin 500 dekarlık üretim alanı ile Havza ilçemiz ilk sırada bulunmaktadır. Unutulmamalıdır ki sanayisi olmadan yapılan tarımda üretici istenen kazancı elde edememektedir. Bu nedenle tarımsal faaliyetlerimiz günümüz ülke ve dünya ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde olmalıdır” diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’in de katıldığı törende üreticilere tohumluk dağıtımları yapıldı.

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