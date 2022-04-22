Devlet hastanesinde 23 Nisan kutlaması

Samsun Bafra Devlet Hastanesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle, tedavi gören çocuklara yönelik kutlamalar yapıldı.

Başhekim Uzm. Dr. Alaiddin Domaç poliklinikleri ve çocuk hasta servislerini dolaşılarak rahatsızlıkları nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na katılamayan çocukların bayramını kutladı. Çocuklara balon ve Türk bayrağı veren Başhekim Domaç, anneleri ile sohbet ederek rahatsızlıkları hakkında bilgi aldı.

Domaç, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu sene 102. yılını kutluyoruz. Biz de hastanemizde yatan çocuklarımızın yanında olmak istedik. Hastanemizi gezdik. Bugünün önemini arz eden bayraklarımızı hediye ettik. Balonlar hediye ettik. Onlarla birlikte olduğumuzu gösterdik. Gerek polikliniklerimizde gerekse hastanemizde yatan çocuklarımı bu törene katılamadılar. Katılamadıkları için de biz de onların bu eksikliğini hastanemizde giderdik. Onlar mutlu oldular, biz de çok mutlu olduk” dedi.

Başhekim Alaiddin Domaç’a, Uzm. Dr. Emre Kıraç ve sağlık personeli eşlik etti.

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