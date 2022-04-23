Samsun'a şehit ateşi düştü

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Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)PENÇE- Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon'un (24) acı haberi, Samsun'daki baba ocağına ulaştı.

HakkariYüksekova Dağ ve Komando Tugayı´nda görev yapan Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralandı. Çon, kaldırıldığı Çukurca Sahra Hastanesi´nde şehit oldu. Şehit Çon'un acı haberi, Havza ilçesi Kamlık Mahallesi'nde yaşayan babası Alpay ve annesi Hafize Çon'a yetkililerce ulaştırıldı. Şehidin baba evi Türk bayrakları asıldı. 4 kardeşin en büyüğü ve bekar olduğu öğrenilen Şehit Çon´un cenazesi, cumartesi günü Hakkari'de düzenlenecek törenin ardından havayolu ile Merzifon'a getirilecek. Çon'un cenazesi aynı gün, Havza ilçesinin Kamlık Mahallesi´nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2022-04-23 02:49:14



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