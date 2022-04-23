Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen O.K., A.S. ve Y.G. isimli şahıslar ile C.K. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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