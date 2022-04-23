Hastanede 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde ‘Çocuk Şenliği’ düzenlendi. Nisan Masalı Atakum’un katkılarıyla hazırlanan atölye ve etkinlikler, hem çocuklar hem de büyükler tarafından yoğun ilgi gördü.

VM Medical Park Samsun Hastanesi C Blok Lobi alanında gerçekleşen ‘Çocuk Şenliği’ne VM Medical Park Samsun Hastanesi yöneticileri ve hastane çalışanları katıldı. Şenlik kapsamında çocuklar resim sanat ve müzik atölyeleri ile eğlenceli ve eğitici etkinliklere katılarak doyasıya eğlendi.

Çocuk Şenliği’nde resim yapan çocuklara eşlik eden VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Fatma Tan Dürüst, 23 Nisan coşkusunu çocuklarla birlikte yaşamaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı onur ve kıvanç duyarak her yıl olduğu gibi bu yıl da hep birlikte hastanemizde coşkuyla kutladık. Çocuklarımız için barış dolu aydınlık bir gelecek diliyorum” dedi.

Nisan Masalı Atakum’un düzenlemiş olduğu “Sanat Atölyesi” ile başlayan şenlik, öğretmenlerin ukulele müzik dinletisiyle sona erdi. Çeşitli ikramların yapıldığı şenlik süresince çocuklar, palyaço ile birlikte yüz boyama ve balon etkinlikleriyle keyifli zaman geçirdi. Türk bayraklarının dağıtıldığı şenlikte çocuklar ve VM Medical Park Samsun Hastanesi yöneticileri birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı şarkılar eşliğinde kutladı.

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