Okulda “Çocuk Festivali”

Liv Hospital Samsun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ve ekibi ile birlikte Kamalı İlkokulu ve Sarayköy Ortaokulunda “Çocuk Festivali” düzenledi.

Kamalı İlkokulu ve Sarayköy Ortaokulunda düzenlenen festival öncesinde okuldaki her öğrenciye Atatürk baskılı tişörtler dağıtıldı. Organizasyon firmasının çocuklara özel hazırladığı fotoğraf çekim alanlarında çocuklar istedikleri konseptte fotoğrafları çekilerek seçtikleri kareler kendilerine baskı olarak hediye edildi. Festivale sponsor olan firmalar alanda stantları kurduğu etkinlikte öğrenciler Gastroart ekibi ile ev yapımı hamburger workshopu gerçekleştirdi. Palyaço gösterisi, sihirbaz gösterisi, çocuk oyunları eşliğinde devam eden festivalde eğlenceli anlar yaşandı.

Çocuklara sahip çıkmanın ülkenin geleceğine sahip çıkmak anlamını taşıdığının altını çizen Sarayköy İlköğretim Okulu Müdürü Mehmet Yılmaz, “Yüzlerinde gülücüklerin, kalplerinde sevgi ve umut çiçeklerinin hiç solmamasını temenni ettiğimiz, bunun için büyük gayret sarf ettiğimiz bütün çocuklarımızın ve Türk Milleti’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, tüm dünya çocuklarının barış ve huzur içinde yaşamasını diliyorum. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi, Kurtuluş Savaşı sürecinde mecliste görev almış tüm mebuslarımızı saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Bugün burada Liv Hospital Samsun ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Çocuk Festivali çok anlamlı ve eğlenceliydi, çok mutlu olduk. Herkese emeklerinden ötürü teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Liv Hospital Samsun Genel Müdürü Akif Kırbaş ise, “Çocuklarımızın donanımlı, girişimci, ufku geniş, milli ve manevi değerlerine bağlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamak ortak sorumluluğumuzdur. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Bugün bu organizasyonu birlikte gerçekleştirdiğimiz Atakum Belediyesi ve tüm firmalara teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Çocuk festivaline Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Aktaş, Atakum Belediyesi Başkan Vekili Dilek Çınar, VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Koordinatörü Dr. Hakan Özcan, Liv Hospital Samsun Genel Müdürü Akif Kırbaş, Genel Müdür Yardımcısı Hatice Bulut, Çocuk Sağlığı Kliniği’nden Uzm. Dr. Buket Taneri, Uzm. Dr. Harika Sönmez, Uzm. Dr. Nezih Akgün, Kadın Sağlığı Kliniği’nden Opr. Dr. Seher Sarı, Kamalı Muhtarı Ramazan Elkit ve Sarayköy Muhtarı Nuh Karaoğlan katıldı.

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