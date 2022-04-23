SAKOFF’tan ’özel’ bayram kutlaması

Samsun Arama Kurtarma OffRoad Kulübü (SAKOFF) tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasında özel çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.



Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak için Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, SAKOFF’un daveti üzerine çocuklarla bir araya geldi. SAKOFF üyeleri ve geleceğin mimarı çocukların katılımı ile 23 Nisan coşkulu bir şekilde kutlandı. Etkinlik dolayısıyla çocuklar ile ekipler Batıpark teleferik alanında toplandı. Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile SAKOFF Başkanı Birol Gün, günün anlam ve önemine dair birer konuşma yaptı. Konuşmalarının ardından çocuklar, süslenmiş offroad araçları ile konvoy yapılarak gezdirildi. Konvoy Adnan Menderes Bulvarı’ndan Atakum Çobanlı İskelesi’ne kadar devam etti. Program plaket takdimi ile sona erdi. Çocuklar SAKOFF ile unutulmaz bir bayram günü yaşadı.



SAKOFF Başkanı Birol Gün yaptığı açıklamada, “Bu güzel bayram gününde otizmden etkilenmiş çocuklarımızı da unutmayalım istedik. ‘Otizm bir eksiklik değil, farklılıktır’, ‘Otizmin farkındayız, onların yanındayız’ sloganıyla, yaşadığımız toplumda onların da her birey gibi özgür ve mutlu yaşama haklarının olduğunu hatırlatmak istedik. Çocuklarımız ile birlikte anlamlı ve keyifli bir gün geçirdik” dedi.

Bayram törenine SAMVOS Derneği başta olmak üzere çeşitli dernekler katılım sağladı.

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