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Cenazeden dönen muhtar ve eşi kazada hastanelik oldu

İHA

Samsun'da cenazeden dönen muhtar ve eşi kazada yaralandı.

Cenazeden dönen muhtar ve eşi kazada hastanelik oldu

Samsun'da cenazeden dönen muhtar ve eşi kazada yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Topbelen mevkisi Samsun Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Ladik ilçesindeki akrabasının cenaze töreninden dönen Canik ilçesinin İmamlar Mahallesi Muhtarı Murat Ayçiçek (63) idaresindeki 55 LU 515 plakalı otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp önce refüjdeki ağaç fidanlarına, daha da demir aydınlatma direğini çarptı. Aydınlatma diğeri ile birlikte yaklaşık 70 metre ilerleyerek karşı şeride geçen otomobil yol kenarında durdu. Kazada, muhtar Murat Ayçiçek ile eşi Fatma Ayçiçek (65) yaralandı. Yarılarlar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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