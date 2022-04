Bu öğretmenin on parmağında on marifet Almanca dersini şarkılar söyleyerek, taklit yaparak sevdiriyor

Samsun’da bir lisede Almanca öğretmeni olarak görev yapan Osman Bozkurt(53), öğretmenliğinin yanı sıra çıkardığı şarkılar milyonlarca kişi tarafından dinlenen müzik platformlarında yayınlanıyor. Masal kitabı yazan öğretmen, ayrıca birçok farklı yerden oyunculuk teklifleri de alıyor.

Atakum ilçesinde bulunan Anafartalar Lisesi’nde görev yapan 26 yıllık öğretmen Osman Bozkurt, öğrencilere derslerini şarkılarıyla sevdiriyor. Üniversite yıllarında başladığı müzik serüvenine öğretmenlik mesleğinden dolayı ara veren Bozkurt şimdilerde ise yeniden ikinci baharını yaşıyor. Son 5 yılda 6 beste yapan öğretmenin klipleri Türkiye’nin önde gelen müzik platformlarında yerini alıyor. Öğrenciler tarafından da sevilen şarkılar bazı zamanlar derslerde toplu olarak söyleniyor. Taklit yeteneğiyle öğrencilerin beğenisini toplayan öğretmen bu sayede derslerde öğrencilerin sıkılmadığını ve daha da motive olduklarını söyledi. On parmağında on marifet olan öğretmenin yazdığı masal kitapları ise kitapçılarda yoğun talep görüyor.



“Onları motive etmek için şarkılarımı dinliyoruz”

26 yıldır öğretmenlik mesleğini yapan Osman Bozkurt, "26 yılımın 18 yılı sınıf öğretmeniydi. Asıl branşım Almanca öğretmenliğiydi. 8 yıldır da Almanca öğretmenliği yapıyorum. Müzik ile uğraşmam ilkokul yıllarına dayanıyor. İlkokulda sene sonunda müsamerelere çıkardım. Üniversitede ise profesyonel olarak müzikle uğraşmaya başladım. Yaklaşık 17 yıldır müzikle uğraştım. Şu an aktif olarak uğraşmıyorum ama kendi bestelerimi yapmaya çalışıyorum. 2017 yılında ‘Seni Diliyorum’ adlı şarkıma amatör bir klip çekilmişti. Geçtiğimiz sene ise profesyonel bir klip çekildi. Şuanda dijital platformlardan ulaşabilirsiniz. Ayrıca rahmetli babaannemin bana çocukluğumda anlattığı benimde kendi çocuğuma anlattığım bir masal vardı. Bir eşi benzeri olmadığına inanıyorum. Bu masalı da kitap haline getirdim. 1 Nisan’da bu kitabım da yayınlandı. Onun dışında birkaç ajans ile görüşüyorum. Oyunculuk teklifleri var. Yapmadığım bir o kaldı. Yapmayı planlıyorum. İnsan kendine bazı hedefler koyduğu zaman hayatta ulaşılmayacak bir şey yoktur. Mümkün olduğu kadar sabahları erken kalkar ve plan yaparım. Ben genelde Almanca derslerini işlerken öğrenciler sıkılmasın diye derslerin son 5 dakikasını kendi şarkılarımı açıyorum. Onlar da genelde benim şarkılarımı dinlemek istiyorlar. Onları motive etmek için şarkılarımı dinliyoruz” diye konuştu.



“Her alanda yetenekleri var”

Öğrenci Çağdaş Mete Gülünay, “Hocamız çok yetenekli biri. Her alanda yetenekleri var. Dersleri çok iyi anlattığını düşünüyorum. Haliyle derslerde bazen sıkılıyoruz. Son 5 dakika kendi şarkılarını açarak bizleri eğlendiriyor” dedi.



“Türkiye’de daha çok böyle öğretmenler olmalıdır”

Öğrenci Sevde Nur Şirin ise “Öğretmenimi çok seviyorum. Dersi çok iyi anlatıyor. Derslerin son zamanlarında kendi şarkılarından açıyor. Bence Türkiye’de daha çok böyle öğretmenler olmalıdır” şeklinde konuştu.

