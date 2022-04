Kitap okuma etkinliği ‘Okumanın yeri ve zamanı olmaz’

Tekkeköy Belediyesi, Tekkeköy İlçe Halk Kütüphanesi ve Büyük Anadolu Hastanelerinin birlikte organize ettikleri etkinlikle ‘okumanın yeri ve zamanının olmadığı’ vurgulandı.

Tekkeköy Belediyesi’nin ilçede eğitime ve öğrencilere yönelik farklı alanlardaki çalışmalarına her geçen gün yenilerini eklemeye devam ediyor. Özellikle öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını daha da geliştirmeyi hedefleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçe halk kütüphanesi ile ortak projeler yürütüyor.

Tekkeköy Belediyesi ve Tekkeköy İlçe Halk Kütüphanesi iş birliğinde Büyük Anadolu Hastanesi’nde düzenlenen kitap okuma etkinliğinde öğrenciler kitap okumanın yeri ve zamanın olmadığını her zaman her yerde kitap okumaya zaman ayrılabileceğini sergilediler. Hastaların ve hasta yakınlarının dikkatli bakışları altında kitap okuyan öğrencilere Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Sağlam, Tekkeköy Belediyesi Kültür Müdürü Ramazan Cengiz, Büyük Anadolu Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Hakan Çiftçi, Tekkeköy İlçe Halk Kütüphanesi sorumluları Cengiz Korkmaz ve Ülkü Yıldız ile hastanenin müdürleri eşlik etti. Etkinliğin ardından öğrencilere çeşitli hediyeler ve kitaplar verilerek program sonlandı.

