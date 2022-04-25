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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayram öncesi şeker ve çikolataya ilgi arttı

İHA

Bayram öncesi şeker ve çikolataya ilgi arttı

Ramazan Bayramı’na bir hafta kala şeker, lokum ve çikolataya ilgi arttı.
11 ayın sultanı Ramazan’ın son haftasına gelinirken, Ramazan Bayramı hazırlıkları da başladı. Ramazan Bayramı, İslam alemi tarafından 234 Mayıs’ta kutlanacak. Bayram alışverişi yapmak için esnafların yolunu tutan vatandaşlar, yoğun günlere kalmadan şimdiden şeker, lokum ve çikolata almaya başladı.

“Bayram hareketliliği başladı”
Samsun’da bayram hareketliliğinin başladığına dikkat çeken esnaf Yasin Kuloğlu, “Geçen yıla oranla bayram şekerleri oldukça pahalandı. Vatandaşlar bayramda en çok cam şekere ilgi gösteriyor. Lokum ve çikolata fiyatları da çok arttı. Önceki yıl 12 TL olan lokumun kilosu 30 TL. Geçen yıl 60 liraya sattığımız çikolatayı da bu yıl 100 lira bandında satıyoruz. Bayram hareketliliği de yavaş yavaş başladı. Herkes kendi bütçesi oranında şekerlerini şimdiden almaya başladı” dedi.

“Şeker, lokum ve çikolata fiyatlarında artış var”
Geçen yıla oranla fiyatların oldukça arttığına değinen esnaf Şenol Şemsi ise, “Şeker fiyatlarının artmasından dolayı bayram şekerleri de zamlandı. Geçen yıl 25 liradan kilosunu sattığımız şekeri bu yıl 45 liradan satıyoruz. Bayram şekerleri 45 TL’den başlayıp, 100 TL’ye kadar çıkıyor. Çikolata da 45120 TL arasında değişiyor. Sade lokumun kilosu 30, fındıklı lokum ise 40 TL’den satılıyor. Cevizli lokumlar da 80 TL’den satılıyor” diye konuştu.
Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar da fiyatların yüksek olmasından yakındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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