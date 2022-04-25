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Öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı: 5'i öğretmen 6 yaralı

İHA

Öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı: 5'i öğretmen 6 yaralı

Samsun'da okul dönüşü evlerine giden öğretmenlerin içinde bulunduğu cipin kavşakta otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5'i öğretmen 6 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi SamsunOrdu karayolu 31, kilometresi Irmaksırtı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda görev yapan öğretmenler okul çıkışı Samsun'daki evlerine dönerken Özlem Yön idaresindeki 06 ACU 707 plakalı cip kavşakta yolu karşıya geçmekte olan Hamza Yavuz yönetimindeki 34 BZR 974 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, araç sürücüsü öğretmen Özlem Yön ile aynı araçta bulunan öğretmenler Neslihan Makas, Betül Tekinbaş, Nuray Karaoğlu ve Niyazi Özsoy ile otomobil sürücüsü Hamza Yavuz yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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