Öğrencilerin Ramazan coşkusu

Yeşilyurt DemirÇelik İlkokulu'nda minik öğrenciler, Ramazan davulcusu eşliğinde sınıfları gezerek, maniler okudu. Etkinlik okul içinde renkli görüntülere sahne oldu.
İlkadım Yeşilyurt DemirÇelik İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin birlikte yaptığı etkinlikle Ramazan sevinci ve coşkusu sınıflarda taşındı. Kendine has manevî atmosferi ile birlik ve beraberlik duygularını, insanî ve manevî değerleri güçlendiren Ramazan ayında minik öğrencilerin millî ve manevî değerleri benimsemesi için anaokulu ve sınıf öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlikte Ramazan davulcusu eşliğinde sınıfları teker teker gezen öğrenciler maniler söyledi.
Renkli görüntülere sahne olan etkinlik çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.