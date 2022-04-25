Atakum Kent Park ve Bilim Merkezi inşaatı başladı

Yaklaşık 24 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek Atakum Kent Park ve Bilim Merkezi'nin inşaat alanında incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Proje bittiğinde ilçe hem yeni bir yaşam alanına kavuşacak hem de içerisindeki bilim merkezi başta gençlerimize ve çocuklarımıza farklı bir ufuk açacak" dedi.

Atakum ilçesi eski Tarım Lisesi’nin olduğu alana çevre projesi hazırlayarak kente yeni bir yaşam alanı kazandıracak olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, “Atakum Kent Park ve Bilim Merkezi” inşaatına başladı. 100 gün içerisinde tamamlanacak proje konseptinde yürüyüş parkurları, oyun alanları, büfe, kafe ve aktivite alanları yer alacak. Toplam 23 bin 889 metrekare alanda Kent Park ve Bilim Merkezi Projesi bilime, teknolojiye ve inovasyona ilgi duyan gençler için özel olarak tasarlandı.



“Şehrimizi nakış nakış işliyoruz”

“Ortaya koyduğumuz vizyoner proje ve fikirlerle şehrimizi nakış nakış işliyor, yeniden inşa ve ihya ediyoruz” diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atakum Kent Park ve Bilim Merkezi'nin inşaatının hızla ilerlediğini söyledi. Başkan Demir, "Projemiz bittiğinde ilçe hem yeni bir yaşam alanına kavuşacak hem de içerisindeki bilim merkezi başta gençlerimize ve çocuklarımıza farklı bir ufuk açacak. Amacımız her yaştan insanı bilimle buluşturmak, özellikle çocuklara ve gençlere bilimi sevdirmek” diye konuştu.

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