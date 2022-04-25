Samsun'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

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Samsun'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Alaçam ilçesi SamsunSinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ufuk T. idaresindeki 57 DD 225 plakalı otomobil, aynı istikamete seyir halinde olan Metin K. yönetimindeki 55 DE 393 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ufuk T. ve traktör sürücüsü Metin K. ile Hilal Turan ve Hamdiye Turan yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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