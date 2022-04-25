Yılport Samsunspor - Altınordu: 2-1

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Tayfur KARA / SAMSUN, (DHA) -

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Gökhan Memişoğlu, Mehmet Kapluhan

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Ali, Yunus Emre, Berk, Melih, Hasan, Savicevic, Ensar (Dk. 46 Tallo), Polat, (Dk. 67 Melih), Fofana, Tomane

ALTINORDU: Ali Emre Rıdvan, Volkan, Erdi, Ali Dere (Dk. 75 Yusuf), Kürşad, Recep (Dk. 76 Muzaffer), Feytullah (Dk. 70 Anıl), Şeref (Dk. 85 Furkan), Metehan (Dk. 46 Sami), Hüsamettin

GOLLER. Dk. 34 Fofana, Dk. 90+3 Tallo (Yılport Samsunspor), Dk. 31 Feytullah (Altınordu)

SARI KARTLAR: Hasan, Savicevic (Yılport Samsunspor), Rıdvan, Kürşad (Altınordu)

TFF 1´inci Lig´de Yılport Samsunspor sahasında Altınordu'yu uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

31´inci savunmadaki hata sonucunda topu önünde bulan Feytullah´un vuruşunda top ağlarla bulutlu: 1-0.

34´üncü dakikada rakip ceza sahasına giren Polat'ın ortaladığı topu Fofana dokundu, top ağlarla buluştu: 1-1.

90+3´üncü dakikada Savicevic'in ortasında ceza sahasında Tallo´nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2022-04-25 23:23:07



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