Yılport Samsunspor - Altınordu: 2-1

Tayfur KARA / SAMSUN, (DHA) -
STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Gökhan Memişoğlu, Mehmet Kapluhan
YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Ali, Yunus Emre, Berk, Melih, Hasan, Savicevic, Ensar (Dk. 46 Tallo), Polat, (Dk. 67 Melih), Fofana, Tomane
ALTINORDU: Ali Emre Rıdvan, Volkan, Erdi, Ali Dere (Dk. 75 Yusuf), Kürşad, Recep (Dk. 76 Muzaffer), Feytullah (Dk. 70 Anıl), Şeref (Dk. 85 Furkan), Metehan (Dk. 46 Sami), Hüsamettin
GOLLER. Dk. 34 Fofana, Dk. 90+3 Tallo (Yılport Samsunspor), Dk. 31 Feytullah (Altınordu)
SARI KARTLAR: Hasan, Savicevic (Yılport Samsunspor), Rıdvan, Kürşad (Altınordu)
TFF 1´inci Lig´de Yılport Samsunspor sahasında Altınordu'yu uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti.
31´inci savunmadaki hata sonucunda topu önünde bulan Feytullah´un vuruşunda top ağlarla bulutlu: 1-0.
34´üncü dakikada rakip ceza sahasına giren Polat'ın ortaladığı topu Fofana dokundu, top ağlarla buluştu: 1-1.
90+3´üncü dakikada Savicevic'in ortasında ceza sahasında Tallo´nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.
DHA-Spor Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2022-04-25 23:23:07
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