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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yücel Uyar: "Matematiksel söylemler vardı, rahatladık"

İHA

Yücel Uyar: "Matematiksel söylemler vardı, rahatladık"

– Samsunspor Teknik Direktörü Yücel Uyar, Altınordu maçı öncesi matematiksel olarak küme düşme söylemleri olduğunu ama aldıkları galibiyetle rahatladıklarını söyledi.
Kendi sahasında ligin formda ekiplerinden Altınordu’yu ağırlayan Samsunspor, 10 geriye düştüğü maçı 21 kazandı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Yücel Uyar, son saniye golüyle galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade etti. Kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Yücel Uyar, “Uzun bir aradan sonra teknik direktör olarak aranızdayım. İhtiyaç duyulduğu zaman görevden kaçmak olmaz. Gönül isterdi ki hocamız sezonu kapatsın. Bu görevi çok isteyerek yapmadım. Altyapı koordinatörüyüm. Patronumuz yap dedi yaptık. Bu ülkede çok hocalık yaptım. Yabancı bir hoca 9 maç yenilse kimse sesini çıkarmıyor ama Türk hocada durum aynı olmuyor. İhtiyaç duyulduğu için görevi kabul ettik. Samsunspor olarak elimizden geleni yapmak zorundaydık. Oyunun sonunda değiştirecek oyuncu bulamadım. İstatistiklere baktım, biz her alanda öndeydik. Polat ile Melih’i değiştik. Arada da Tallo’yu oyuna soktuk. Oyundan çıkaracak oyuncu bulamadık. Oyuncularıma bu güzel mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. 4 tap oyuncumuz vardı; Fofana, Hasan, Tomane ve Vukan. Onların yanına oynamayan oyuncuları inşa ettik. Onlar da oyuna iştah kattılar. Rahatladık, matematik söylemler vardı. Küme düşme söylemleri olmuştu. Samsunspor bir marka. Samsunspor 2. ya da 3. ligde de olsa Türkiye’de ilk 10 takım arasındadır. O yüzden biz de armaya hizmet etmeye çalışıyoruz. Puan rahatlığımız olsa daha çok gence şans verebiliriz. Daha rahat olsak göreceğimiz daha çok genç oyuncularımız var. Gönül ister ki başkanımız transferi sayı olarak az tutsun. Süre aldığında katkı verecek Yunus, Polat, Ali ve Hakan gibi çok yetenekli gençlerimiz var. İnşallah Samsunspor’un bakış açısı değişir. Biz alttan yetiştirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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