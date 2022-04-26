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Samsun'da barajlar coştu Barajların su seviyesi yüzde 70 ile yüzde 100 arasında

İHA

Samsun'da barajlar coştu Barajların su seviyesi yüzde 70 ile yüzde 100 arasında

Samsun’da Kızılırmak ve Yeşilırmak Nehirleri üzerinde bulunan barajların doluluk oranlarının yüzde 70 ile yüzde 100 arasına yükselmesi sevindirdi. Samsun’a içme suyu sağlayan Çakmak Barajı ise aylardır yüzde 100 olan doluluk oranını koruyor.
2020 yılında eski senelere göre az yağış alan ve meteorolojik kuraklık yaşayan Türkiye’de birçok ilde barajlardaki doluluk oranı endişe verici boyutlara düşmüştü. Samsun’da bu durumdan etkilenmiş ve birçok barajın su seviye tehlikeli seviyeye inmişti. 2022 yılının başında yoğun yağmur ve kar yağışı alan Samsun’da akabinde karların erimesiyle barajların doluluk oranları artış gösterdi.

Yeşilırmak’taki son durum
2021 yılının Nisan ayında yüzde 63,2 olan doluluk oranına sahip Hasan Uğurlu Barajı’nın 2022’de doluluk oranı yüzde 86,6’ya yükseldi. 2021 yılının Nisan ayında yüzde 99,2 aktif doluluğu olan Suat Uğurlu Barajı’nın 2022 yılının Nisan ayında doluluk oranı yüzde 92,5’e geriledi. Samsun’un içme suyunu sağlayan Çakmak Barajı’nın doluluk oranı 2021 yılının Nisan ayında yüzde 78,6 iken 2022 yılının Nisan ayında bu rakam yüzde 100’e ulaştı. Ladik Gölü’ndeki su seviyesi ise önemli bir artış sevindirdi. 2021 yılının Nisan ayında yüzde 40,7 olan su seviyesi 2022 yılın Nisan ayında yüzde 88,6 olarak ölçüldü.

Kızılırmak’ta bulunan barajların durumu
Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan SamsunAltınkaya Barajı 2021 yılı Nisan ayında yüzde 58,4 aktif doluluk oranına sahip iken 2022 Nisan ayında bu rakam yüzde 71,4 olarak ölçüldü. SamsunDerbent Barajı’nın 2021 Nisan’da aktif doluluk oranı yüzde 93 iken 2022’de aktif doluluğu değişmeyerek yüzde 93’te kaldı. Aktif doluluk oranı en çok artan barajlardan bir de Vezirköprü Barajı oldu.2021 yılının Nisan ayında yüzde 48,7 olan doluluk oranı 2022’nin aynı ayına göre yüzde 97,3’e ulaştı. 2022 Nisan ayı itibarıyla Duruçay Barajı’nda da doluluk yüzde 98,6 olarak ölçüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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