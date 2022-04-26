Samsun'da taksi ihalesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum ilçesinde taksi plakası ve taksi durak yeri ihalesi yapacak.

Büyükşehir Belediyesi, Atakum ilçesinde taksi plakası ve taksi durak yeri ihalelerine çıkıldığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Atakent Taksi Durağında 2 Adet Taksi Plakası ve 2 Adet Taksi Durak Yeri, Yeni Mahalle Taksi Durağında 2 Adet Taksi Plakası ve 2 Adet Taksi Durak Yeri, İstiklal Taksi Durağında 2 Adet Taksi Plakası ve 2 Adet Taksi Durak Yeri, Mimar Sinan Taksi Durağında 5 Adet Taksi Durak Yeri için ihaleler gerçekleştirilecek.

Açıklamada, ihaleye katılacak olan istekli ile ilgili, "En az 1 yıldır Samsun’da ikamet ediyor olmak, ihaleyi kazanması durumunda ilgili meslek odasına kayıtlı olmayı taahhüt etmesi, isteklinin ihaleyi kazanması durumunda ‘ticari araç tahsis belgesi’ almayı taahhüt etmesi gerekmektedir" şartlarının yer aldığı belirtildi.

‘Ticari taksi plaka ve ticari taksi durak yeri ihaleleri, 12 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 14.30’da Samsun Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacak.



Ticari tahsis belgesi nasıl alınır?

Açıklamada ayrıca, ihale şartlarıyla ilgili detaylı şu bilgiler yer aldı:

“Ticari tahsis belgesi alma şartları, Samsun Büyükşehir Belediyesine başvurarak ilgili SGK müdürlüğünden ve vergi dairesinden kaydı olmadığını ibraz etmek. Emekli isteklilerimizde sadece vergi kaydı olmadığının ibrazı istenir. İsteklilerin B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve tahsis belgesi almak için başvurduğu gün itibariyle 66 yaşından gün almamış olması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi Samsun Büyükşehir Belediyesi WEB Sayfası İlanlar Bölümünde yer almaktadır. Başvurular Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına şahsen yapılmaktadır.”

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