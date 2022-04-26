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Çarşamba'nın ragbi başarısı

İHA

Çarşamba'nın ragbi başarısı

Çarşamba Belediyespor Kulübü U18 Erkek Ragbi Takımı, Türkiye 3.’sü oldu.
Türkiye Ragbi Federasyonu faaliyet programında yer alan 7’li Ragbi U18 Erkekler Etaplı Türkiye Şampiyonası Final Etabı Çorum Nazmi Avluca Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 7’li Ragbi U18 Erkekler Etaplı Türkiye Şampiyonası Final Etabında Samsun temsilcisi Çarşamba Belediye Spor Kulübü Türkiye 3.’sü oldu.
Alınan başarının ardından açıklamada bulunan antrenör Erkan Göral, “Bu yıl ilk kez kurduğumuz U18 Erkek Ragbi takımımız ile spor şehri Çarşamba'ya Türkiye üçüncülüğü kupasını kazandırmaktan dolayı mutluyuz. Sporcularımı göstermiş oldukları üstün performanslarından ötürü tebrik ederim. Sporun ve sporcunun her daim destekçisi olan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'a takımımıza vermiş olduğu desteklerden ötürü teşekkür ederiz” dedi.

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