Öğrencilerin soruları başkanı terletti Başkan Sandıkçı: “Daha önce hiç bu kadar zorlu sorularla karşılaşmamıştım”

– Samsun’da ilkokul öğrencileri araştırma yaptıkları yerel yönetimler konusunda sordukları sorularla Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’yı adeta terletti.

Canik Kocatepe İlkokulu üçüncü sınıf öğrencileri Hayat Bilgisi dersinde işledikleri “Yerel Yönetimler” konusu hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek üzere Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’yı ziyaret etti. Canik Belediye Meclis salonunda gerçekleşen buluşmada konu hakkında araştırma yapan öğrenciler dikkat çeken sorularıyla Başkan Sandıkçı’yı adeta terletti. Öğrencilerin sorduğu soruları tek tek cevaplandıran Başkan İbrahim Sandıkçı, daha önce hiç bu kadar zorlu sorularla karşılaşmadığını ifade etti.



“Neden belediye başkanı olmayı tercih ettiniz”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yerel yönetimler hakkında araştırma yapmak üzere belediyeyi ziyaret eden Kocatepe İlkokulu öğrencilerine belediyecilik hizmetleri ve ilçe hakkında ayrıntılı bilgiler sundu. Soru cevap şeklinde ilerleyen söyleşide Başkan Sandıkçı’ya yöneltilen bir soru da “Neden Belediye Başkanı olmayı seçtiniz?” sorusu soruldu. Bu tarz kaliteli sorular sordukları için öğrencileri tebrik eden Başkan Sandıkçı soruyu şu cümleleriyle yanıtladı: “İnsanlara yardım etme isteği, insanla ilgili her türlü sorunu çözüme kavuşturma isteği içinizde varsa bu görevi üstlenebilirsiniz. Kendinizden daha ziyade çevrenizdeki insanlarla ilgileniyor ve onların yardımına koşabiliyorsanız bu iş tam size göre. Benim de içimde insanların yardımına koşmak, sorunlarıyla ilgilenmek isteği hep vardı. Dolayısıyla insanlara hizmet edebilmek için elimize bir fırsat geçti, Allah nasip etti ve bu göreve getirilmiş olduk.”



“Gün içerisinde yapmayı en çok sevdiğiniz iş nedir”

Öğrenciler tarafından kendisine yöneltilen “Gün içerisinde yapmayı en çok sevdiğiniz iş nedir?” sorusunu yanıtlandıran Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemiz için yapımına devam ettiğimiz projelerin geldiği seviyeyi kontrol etmek beni çok mutlu ediyor” dedi.

Her sabah mesaiye başlamadan önce belediye tarafından yapımı devam etmekte olan projeleri mutlaka ziyaret ederek onların hangi aşamada olduklarını kontrol ettiğini söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Bu sabah Bilim Atölyesi projemizin yer alacağı alanı ziyaret ettik. Gençlerimiz ve sizin için çok güzel bir eser ortaya koymaya hazırlanıyoruz. Yakında gerçekleştirilecek bu projemizle ilçemiz dört katlı bir Bilim Atölyesi’ne kavuşacak. İçerisinde bilimsel çalışmalar yapacağınız, yeni keşiflere adım atacağınız muhteşem bir kompleks hazırlıyoruz. Bilim Atölyesi projemizi hayata geçirdiğimizde Canik’te geleceğin bilim adamlarını yetiştirme imkanını bulacağız” diye konuştu.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kendisine belediyecilik ve yerel yönetimlerle ilgili pek çok soru yönelten öğrencileri tebrik ederek çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. Canik Kocatepe İlkokulu müdürü Levent Kurtuluş ve sınıf öğretmeni Nermin Eray, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı Başkan Sandıkçı’ya teşekkür etti. Başkan Sandıkçı’ya çiçek takdim eden öğrenciler toplu fotoğraf çekiminin ardından ziyaret programını sonlandırdı.

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