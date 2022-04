Öğrencilerin 'Bal'ı Barınaktan sahiplenilen ‘Bal’ın yeni yuvası okul oldu

Samsun Bafra Anadolu Lisesi (BAL) İngilizce öğretmeni Naim Okay öncülüğünde öğrencilerce başlatılan “Şefkat Eli Projesi” çerçevesinde barınaktan sahiplenilerek “Bal” ismi verilen köpek, okulda hazırlanan yeni yuvasına kavuştu.

20212022 eğitimöğretim yılı başında başlatılan “Şefkat Eli Projesi” çerçevesinde “Satın Alma Sahiplen” sloganı ile yola çıkan İngilizce öğretmeni Naim Okay ve öğrencileri önce okul bahçesinde köpek kulübesi ve köpekler için beslenme alanları oluşturdular. Okulun girişinde “Sokak hayvanlarına bir kap mama da sen al” yazılı kumbara koydular. Öğrenciler ve öğretmenler tarafından kumbaraya atılan paralar ile sokak hayvanlarının mama ihtiyacını karşılamaya başladılar. Okuldaki hazırlıkları tamamlayan öğretmen Okay ve öğrencileri, Bafra Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne giderek bir köpek sahiplendiler. “Bal” ismini verdikleri köpeği okula getirerek yeni yuvasına yerleştirdiler. Öğrencilerin ilgi odağı olan Bal da yeni yuvasına kavuşmaktan çok memnun kaldı.



“Yıllık 2 bin hayvan kısırlaştırıyoruz”

Bafra Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Uzman Veteriner Hekimi Orkun Demir, “Yıllık 2 bin hayvan kısırlaştırıyoruz ve bu kapasiteyi arttırmayı düşünüyoruz. Bununla birlikte yaralı, acil ya da trafik kazalarında yaralananlara da acil müdahale etmekteyiz. Operasyon şansı olan hayvanları burada operasyon yapıyoruz. Operasyon şansı olmayan hayvanları da Samsun’a sevk ediyoruz. Öncelikli olarak bizim işlerde sahiplendirme esastır. Herkes buradan bir hayvan sahiplenmiş olsa sadece hayvanı kısırlaştırıp teslim etmiş oluruz. Biz genel olarak satın alma sahiplen prensibindeyiz” dedi.

Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Nisa Fenercioğlu, “Aslında bütün okulların bunu yapması gerekir. Burada çok sayıda sahipsiz hayvan var. Hepsi çok sevimli. Gezdik, gördük. Aslında hepsi sahiplenmeyi hak ediyor. Satın alma sahiplenme diyorum” diye konuştu.

9. sınıf öğrencisi Ayşe Berra Uysal, “Buraya gelmekteki esas amacımız hayvan satın almayı durdurmak ve sahiplendirmeyi teşvik etmek. Diğer okulların da buna destek vermesini istiyorum” şeklinde konuştu.

İngilizce öğretmeni Naim Okay, “Bafra Anadolu Lisesi’nde yürütmekte olduğumuz Şefkat Eli Projesi’nde ilk dönem barınağımıza bir ziyaret yapmıştık. Öğrencilerimizi barınakla tanıştırmıştık. Buradan bir köpek sahiplenme fikrini ortaya atmıştık. Projeyi yaparak öğrencilerin de benimsediği bir köpeği almaya karar verdik. Bugün de onun için geldik. Bunun alt yapısında köpeğin sahiplenmeden önce köpeğin bakımıyla ilgili okulda birimler kurduk. Beslenmesi ile ilgili birimleri kurduk. Bu konuda çocukları ilk önce bilinçlendirdik. Şimdi ise sahiplendiğimiz bu küçük canlıyı okulumuza götürüp diğer öğrencilerin de buna sahip çıkmasını, bu sevgiyi okulda yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. En büyük hedefimiz ise okullar arasında hayvan sahiplenme duygusunun yayılmasını sağlamak” ifadelerini kullandı.

