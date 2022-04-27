Trabzonspor bayraklarını indiren 4 kişi spor müsabakalarından menedildi

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da caddelere asılan Trabzonspor bayraklarını indirip, bu anları sosyal medyadan paylaşan 4 kişiye spor müsabakalarından men cezası verildi.
Kentte yaşayan 4 kişi, cadde ve sokaklara asılan bazı Trabzonspor bayraklarını indirdi. Bu anları da cep telefonu ile kaydeden 4 kişi, daha sonra görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerin ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube ekipleri, 4 kişiyi gözaltına alındı. 4 kişi hakkında '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca bu kişiler spor müsabakalarından menedildi. (DHA) DHA-Spor Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2022-04-27 13:06:16
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