Trabzonspor bayraklarını indiren 4 kişi spor müsabakalarından menedildi



Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)-SAMSUN'da caddelere asılan Trabzonspor bayraklarını indirip, bu anları sosyal medyadan paylaşan 4 kişiye spor müsabakalarından men cezası verildi.

Kentte yaşayan 4 kişi, cadde ve sokaklara asılan bazı Trabzonspor bayraklarını indirdi. Bu anları da cep telefonu ile kaydeden 4 kişi, daha sonra görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerin ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı. 4 kişi hakkında '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca bu kişiler spor müsabakalarından menedildi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2022-04-27 13:29:41



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