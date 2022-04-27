Bafra'da son korona hastası da taburcu oldu

Samsun Bafra Devlet Hastanesinde Covid19 nedeni ile yatan son hastanın taburcu olması ile birlikte bayram havası erken esti.

Samsun Bafra Devlet Hastanesinde Covid19 tanısıyla yatan tüm hastalar sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Pandemi servislerinde bayram temizliği yapıldı. Başhekim Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, “Hastanemizde bir süredir pandeminin etkisinin azalmasıyla servislerimiz normale dönmeye başlamıştı fakat tam anlamıyla temiz diyemedik sadece intaniye servisimiz pandemi hastalarımıza hizmet vermeye devam ediyordu. Bugün itibariyle covid tanısıyla yatan son hastamızı da taburcu etmiş bulunmaktayız. Bu biz sağlık çalışanları için çok özel bir an. Tüm çalışma arkadaşlarımızla omuz omuza büyük bir sınav verdik. Yoğun çalışma günlerinde birbirimize aile olduk. Sağlık çalışanlarımızın bu süreçteki özverileri takdire şayandır. Bu büyük ailenin her ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnsanlığı karanlıktan aydınlığa kavuşturan, hidayet rehberi ve hikmet kaynağı, Yüce Kitabımız Kur'anı Kerim'in indirilmeye başladığı ve bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi'nin de hürmetine bu günleri tekrar yaşamamayı temenni ediyorum. Bu vesileyle sağlık çalışanlarımızın milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek kadir gecesini ve yaklaşan ramazan bayramını tebrik ediyorum" dedi.

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