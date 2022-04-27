Rektör Ünal: “Z kuşağının teknolojiye ilgisini başarıya dönüştürmek istiyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Ünal: “Z kuşağının teknolojiye ilgisini başarıya dönüştürmek istiyoruz”

İHA

Rektör Ünal: “Z kuşağının teknolojiye ilgisini başarıya dönüştürmek istiyoruz”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “TEKNOFEST uluslararası arenada Türkiye’yi aktör model haline getirdi. Bu alanda Z kuşağının teknolojiye ilgisini başarıya dönüştürmek istiyoruz” dedi.
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal Ordu’nun Fatsa ilçesinde düzenlenen ‘Kariyer Günleri ve Proje Yazma Eğitici Eğitimi Sertifika Takdim Töreni’ne katıldı.

“TEKNOFEST uluslararası arenada Türkiye’yi aktör model haline getirdi”
Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, lise öğrencileriyle buluşmak, OMÜ’yü anlatmak, öğrencilere ışık olmak için bir araya geldiklerini ifade etti. Konuşmasında Karadeniz Bölgesi’nde düzenlenecek olan TEKNOFEST 2022’in önemine değinen Rektör Ünal, TEKNOFEST’in uluslararası arenada Türkiye’yi aktör model haline getirdiğini söyleyerek bu alanda Z kuşağının teknolojiye ilgisini başarıya dönüştürmek istediklerini belirtti.

Rektör Ünal, Selçuk Bayraktar’la gerçekleştirdiği sohbete değindi
Prof. Dr. Ünal, konuşmasının devamında “Bu çalışma sizin gibi genç beyinlerin, geleceğe yönelik projelere şimdiden yön vermesini sağlayan bir yapıdır. Konuyu daha iyi anlatmak için T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’la gerçekleştirdiğimiz sohbete değinmek istiyorum. Türkiye, otomobil sektörüne elektrikle çalışan TOGG ile beraber giriş yaptı. Bildiğiniz üzere elektrikli araçlar şu an çok yaygın değil piyasalara daha çok yabancı ülkelerin ürettiği dizel ve benzinle çalışan otomobiller mevcut. Selçuk Bey yaptığı değerlendirmeyi şöyle anlatıyor; Biz bu ülkelerle dizel ve benzinle çalışan arabalar üretip rekabet etmeye çalışırsak aynı seviyeye gelene kadar segment değişir ancak biz geleceği doğru okuyarak doğru adımı atarsak rakiplerimiz karşısında güçlü oluruz. Konuyu TOGG üzerinden örneklendirmemin sebebi geleceği doğru okumanın ne kadar mühim olduğunun altını çizmek” diye konuştu.

“Doğru analiz yapmak ve analitik düşünmek gerekiyor”
Genç beyinleri geleceğe dönük olarak düşünmeye sevk etmek gerektiğine dikkat çeken Rektör Ünal, geçmişte OMÜ Mühendislik Fakültesi 2. Sınıf öğrencisiyle olan anısını lise öğrencileriyle paylaştı. Doğru analiz yapmak ve analitik düşünmenin önemine değinen Rektör Ünal, “Öğrencimiz kendi tasarladığı projeyi sunmak adına yanıma geldi. Üzerinde çalıştığı proje ülkemizde bulunan tarım alanlarını drone yardımıyla ilaçlandırıp tarım mahsullerindeki kanserojen kimyasalları en aza indirmek adına tasarlanmış bir çalışmaydı. Kendisine projenin orijinal bir düşünce olduğunu ve desteklemek istediğimizi söyledim. Gerekli desteği kendilerine sağladık ve geçen sene gerçekleşen TEKNOFEST 2021’de ödülle geri döndüler. Bahsettiğim öğrenci şu an bir şirket kurdu ve kendisi hala 3. Sınıf öğrenicisi olarak okulumuzda eğitim görmektedir” şeklinde konuştu.

“Her öğrenci bizim için bir değer”
Rektör Ünal, “Öğrencilerimize imkan verildiğinde hiç kimsenin bakmadığı bir bakış açısından bakabilmek gibi önemli yeteneklere sahipler, bu anlamda her öğrenci bizim için bir değer. Fakat bu düşünceleri doğru yönlendiren bir yapıya ihtiyacımız var, biz öğrencilerimize özel olarak proje yazım eğitimi veriyoruz. Bu sene bu alanda bin 700’e yakın sertifika verdik. Bu konuyu fazlasıyla önemsememizin sebebi lisans eğitimi gören bir öğrenci, tasarladığı projeyi hayata geçirmek adına doğru şekilde yazabiliyorsa kendi ayakları üzerinde durabilecektir. Başkasının eline bakmadan kendi yolunu çizebilecektir” ifadelerini kullandı.

“Samsun çevresinde bine yakın öğretmene proje yazım eğitimi verdik”
Farklı şehirlerde verdikleri proje eğitimlerinin ilkinin Fatsa’da yapıldığını söyleyen Rektör Ünal şunları söyledi: “Bizim bu eğitimle başlatmak istediğimiz şey, eğitim verdiğimiz bir öğretmenimiz bize on yıl daha hizmet edecekse görev süresi boyunca onlarca öğrenciye doğru düşünmeyi, doğru şekilde kanalize etmeyi öğretebilecektir. Bu bir başlangıç oldu ve Samsun çevresinde bine yakın öğretmenimize proje yazım eğitimi verdiğimiz, bizi mutlu eden bir netice ortaya çıkardı. Hayata geçirilmek istenen projelerin TEKNOFEST’te ödül alması her ne kadar önemli olsa da buradaki asıl hedef kendi geleceğinizi yönetmeyi öğrenmektir. Mevcut takımlardan teknik destek ihtiyacı olan herkese atölye ve laboratuvar konusunda her türlü desteği vermeye hazırız. Üniversite olarak bunu fazlasıyla önemsiyoruz. Projesini hayata geçirmek isteyen TEKNOFEST takımları için 7/24 hizmete hazır olan 11 tane açık üretim atölyesini aktif hale getirdik. Aynı zamanda akademik kadrolarımız danışmanlık hizmeti için hazır bulunmakta, liseli arkadaşlarımızı özellikle desteklemek istiyoruz. Çünkü şimdi elde edeceğiniz başarıları gelecekteki başarılarınızın habercisi niteliğini taşımaktadır” .
Öğrencilerin başarılarının yanında ailesiyle ilgili iletişimlerinin de önemli olduğunu vurgulayan Rektör Ünal daha sonra lise öğrencilerinin sorularını yanıtlamasıyla konuşmasını tamamladı.
OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) ile Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitimin sonunda Rektör Ünal, 'Proje Yazma Eğitici Eğitimi' sertifikalarını öğretmenlere takdim etti. Fatsa Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atikkaya, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mezun ebe, öğrencilere deneyimlerini anlattı
YEREL HABERLER Mezun ebe, öğrencilere deneyimlerini anlattı
Tacizci için Rus İnterpolü devreye girdi, Samsun'da siber polisi yakaladı
YEREL HABERLER Tacizci için Rus İnterpolü devreye girdi, Samsun'da ...
Bakan Yardımcısı Samsun’daki eğitim faaliyetlerini inceledi
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Samsun’daki eğitim faaliyetlerini ...
Potanın yıldızlarına Başkan Sandıkçı'dan kutlama
YEREL HABERLER Potanın yıldızlarına Başkan Sandıkçı'dan kutlama
Samsun'da 3. kattan merdiven boşluğuna düşen şahıs ölümden döndü
YEREL HABERLER Samsun'da 3. kattan merdiven boşluğuna düşen şahıs ...
Bafra'da son korona hastası da taburcu oldu
YEREL HABERLER Bafra'da son korona hastası da taburcu oldu
'Ölümlere sebebiyet veren hastalıklar aşılar sayesinde azaldı'
YEREL HABERLER 'Ölümlere sebebiyet veren hastalıklar aşılar ...
Samsun’da Trabzonspor bayraklarına zarar verenlere ceza
YEREL HABERLER Samsun’da Trabzonspor bayraklarına zarar verenlere ...
Bahar yorgunluğundan kurtulmanın yolları
YEREL HABERLER Bahar yorgunluğundan kurtulmanın yolları
Atakum Belediyesi’nden bayramlık dayanışması
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nden bayramlık dayanışması
Bora: “Sorumluluklarımızın bilincindeyiz” YEDAŞ'tan Kızılay’a Ramazan desteği
YEREL HABERLER Bora: “Sorumluluklarımızın bilincindeyiz” YEDAŞ'tan ...
Trabzonspor bayraklarını indiren 4 kişi spor müsabakalarından menedildi
YEREL HABERLER Trabzonspor bayraklarını indiren 4 kişi spor ...
Trabzonspor bayraklarını indiren 4 kişi spor müsabakalarından menedildi
YEREL HABERLER Trabzonspor bayraklarını indiren 4 kişi spor ...
Samsun trafiğine kayıtlı 402 bin 98 motorlu kara taşıtı var
YEREL HABERLER Samsun trafiğine kayıtlı 402 bin 98 motorlu kara ...
Samsun'da heyelan: Dağ akıp geldi Düğün salonu binası kayaların yola ilerlemesini engelledi
YEREL HABERLER Samsun'da heyelan: Dağ akıp geldi Düğün salonu binası ...
Öğrencilerin 'Bal'ı Barınaktan sahiplenilen ‘Bal’ın yeni yuvası okul oldu
YEREL HABERLER Öğrencilerin 'Bal'ı Barınaktan sahiplenilen ‘Bal’ın ...
Bafra Ovası'nda karpuz fideleri toprakla buluştu
YEREL HABERLER Bafra Ovası'nda karpuz fideleri toprakla buluştu
Öğrencilerin soruları başkanı terletti Başkan Sandıkçı: “Daha önce hiç bu kadar zorlu sorularla karşılaşmamıştım”
YEREL HABERLER Öğrencilerin soruları başkanı terletti Başkan ...
Üzerine mermer kesme makinesinin şasesi düşen işçi öldü
YEREL HABERLER Üzerine mermer kesme makinesinin şasesi düşen işçi ...
Bir annenin uyuşturucu ile imtihanı ‘Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı’nda konuşan anne: “Çocuğumuzu 2 kuruşluk torbacılar için bakıp büyütmedik, sonuna kadar mücadele edeceğim”
YEREL HABERLER Bir annenin uyuşturucu ile imtihanı ‘Bağımlılıkla ...
Evinin yanındaki barakada kafasından vurulmuş halde bulundu
YEREL HABERLER Evinin yanındaki barakada kafasından vurulmuş halde ...
Çarşamba'nın ragbi başarısı
YEREL HABERLER Çarşamba'nın ragbi başarısı
Samsun'da Ramazan Bayramı önlemleri
YEREL HABERLER Samsun'da Ramazan Bayramı önlemleri
Gençler 80 ve 90’ların kıyafetlerine ilgi gösteriyor
YEREL HABERLER Gençler 80 ve 90’ların kıyafetlerine ilgi gösteriyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.