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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akıllı mercek sayesinde yıllardır kullandığı gözlükten kurtuldu

İHA

Akıllı mercek sayesinde yıllardır kullandığı gözlükten kurtuldu

46 yaşındaki Mediha Okan, ‘akıllı mercek’ operasyonu ile yıllardır kullandığı gözlüklerden kurtulup, daha net bir görme kabiliyeti kazandı.
Mediha Okan, 10 yılı aşkın süredir yakın ve uzak olmak üzere 2 farklı gözlük kullanarak hayatını sürdürüyordu. Kataraktın ilerlemesi ile birlikte görme bozukluğu yaşayan ve işyerinde de sıkıntı çeken Mediha Okan, Medicana İnternational Samsun Hastanesi’nde akıllı mercek ameliyatı oldu. 2 gözüne birden akıllı mercek takılan Mediha Okan 2,5 derece bozuk olan gözlerinin artık gözlüksüz de uzak, orta ve yakın mesafeyi net bir şekilde gördüğünü ifade ederek, tüm katarak hastalarını operasyon geçirmeye davet etti.

“Hastalar akıllı mercek ile yakın, orta ve uzak mesafeyi gözlüksüz görebiliyor”
Katarakt hastalarının akıllı mercek ameliyatı ile birlikte gözlüğe veda ettiğini ifade eden Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Konuralp Yakar, “Katarakt, gözümüzün içindeki saydam kristalin lens dediğimiz merceğin zamanla saydamlığını yitirerek görme azlığı, kontrast duyarlılık azlığı, uzakta ya da yakında olmak üzere görme bozukluğu yapmasıdır. Katarakt daha çok yaşa bağlı görülmekle birlikte travma etkisi ile her yaşta ve doğumsal formları da vardır. Günümüzde katarakt ameliyatında kristalin lensi aldıktan sonra yerine yapay, standart ve tek odaklı mercekler yerleştirilir. Bu tek odaklı merceklerle birlikte hasta ya yakını ya da uzağı net olarak görür. Standart mercek, ameliyatta kullanılırsa hasta ikisinden birisini seçmek zorunda kalır. Artık mercek teknolojisi çok gelişti. Biz, katarakt ameliyatı ile birlikte hastalarımızın uzak mesafe, orta (bilgisayar kullanma) mesafe ve yakın (okuma ) mesafesini de gözlüksüz görebilmelerini sağlıyoruz. Bunun için de akıllı mercek dediğimiz trifokal mercek yerleştiriyoruz” dedi.

“Hastalarımızın tüm mesafelerde gözlükten bağımsız olmasını sağlayabiliyoruz”
Akıllı mercek sayesinde hastaların tüm gözlüklerden bağımsız olduğunu belirten Opr. Dr. Konuralp Yakar, “Trifokal merceğin standarttan mercekten farkı, akıllı merceğin üzerinde farklı kırıcılık halkaları vardır. Göz bebeğinin büyüyüp, küçülmesi ile birlikte yakın, orta ve uzak mesafeye odaklamayı sağlamaktadır. Bu ameliyatı katarakt hastalarına yapabildiğimiz gibi 45 yaşını geçmiş, yakın görme şikayetleri olan, yakını da gözlüksüz görmek isteyen hastalarımıza da yapıyoruz. Aynı bir katarakt ameliyatı yapar gibi standart mercek yerine akıllı mercek yerleştirerek, hastamızın tüm mesafelerde gözlükten bağımsız olmasını sağlayabiliyoruz. Şeker hastalığı, göz tansiyonu ve sarı nokta hastalığı olmayan uygun gözlerde sıkça tercih ettiğimiz ve memnuniyet oranı çok yüksek bir işlemdir. Bu işlem, lazer işlemlerine uygun olmayan, çok yüksek numaralarda da genç hastalarda da, 40 yaş altında da çok nadir de olsa tercih ettiğimiz oluyor. Ameliyat sonrası kullanılan merceklerin modeline göre tüm mesafelerde hastamız tam bir gözlük bağımsızlığını elde ediyor. Aynı zamanda hipermetrop, miyop ya da astigmatig kırma kusuru varsa hepsinden de kurtulmuş oluyor” diye konuştu.

“Artık çok iyi görüyorum, ameliyatta korkulacak bir şey yok”
Geçirdiği operasyonun ardından gözlük kullanmayı bıraktığını ve her mesafeyi net gördüğünü vurgulayan Mediha Okan ise şunları söyledi:
“Yakın ve uzağı göremiyordum. İş yerinde yaşadığım sorunların yanı sıra gazete bile okuyamıyordum. 3 sene önce 1,5 numaralı gözlük almıştım. Daha sonra yapılan muayenede gözlerimin bozukluğunun 1 derece daha arttığı gözlemlendi. Akıllı mercek ameliyatı kullanmaya karar verdim. Önce sağ sonra da sağ gözüme akıllı mercek takıldı. Artık çok iyi görüyorum. Daha iyi olacağını da düşünüyorum. Akıllı mercek ameliyatının korkulacak hiçbir yanı yok. Rahatlıkla yapılıyor. Ben de operasyon öncesi çok korkuyordum. Doktor bey de konuşmaları ile beni ikna etti ve ameliyat oldum. Sonuçtan da gayet memnunum.”

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