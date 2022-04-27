Karavan cinayetinde karar verildi: 3 ayrı müebbet

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karavan cinayetinde karar verildi: 3 ayrı müebbet

İHA

Karavan cinayetinde karar verildi: 3 ayrı müebbet

Samsun’un Bafra ilçesinde geçen yıl yaşanan karavan katliamında 3 kişiyi öldüren şahsa 3 ayrı müebbet hapis cezası verildi.
11 Haziran 2021 tarihinde ilçe merkezine 26 kilometre mesafede bulunan Kolay Mahallesi Derbent Barajı kıyısında bulunan karavanda Oğuz Bircan(29), arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra saat 04.30 sıralarında aralarında tartışma çıktı. Oğuz Bircan “Bana yanlış yaptınız” diyerek karavana birlikte geldiği arkadaşı çiğköfteci İsmail Varol(25) ve Orhan Yüksel’e(27) silahla ateş etti. Yan tarafında bulunan karavanda kalan Mustafa Önbaş’ın (53) karavanının camını kırdı. Kırılan camın sesine uyanarak, ne olduğunu anlamak için karavandan dışarı çıkan Mustafa Önbaş’a da silahla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği İsmail Varol, Orhan Yüksel ve Mustafa Önbaş olay yerinde hayatını kaybetti. 3 kişiyi silahla ateş ederek öldürdükten sonra karavanın önünde bekleyen Oğuz Bircan babasını arayarak durumu anlattı. Babası da durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen jandarma ekipleri şahsı silahla birlikte gözaltına aldı.
Olaydan sonra tutuklanan Oğuz Bircan bugün Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Cinayet sanığı Bircan, mahkemece 3 ayrı müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fındıkta külleme hastalığı ile mücadele zamanı
YEREL HABERLER Fındıkta külleme hastalığı ile mücadele zamanı
Akıllı mercek sayesinde yıllardır kullandığı gözlükten kurtuldu
YEREL HABERLER Akıllı mercek sayesinde yıllardır kullandığı ...
İnsanlık tarihini etkileyen buluş: Aşı Dr. Karakullukçu: “Aşı karşıtlığını önlemek sorumluluğumuz olmalı”
YEREL HABERLER İnsanlık tarihini etkileyen buluş: Aşı Dr. ...
Mezun ebe, öğrencilere deneyimlerini anlattı
YEREL HABERLER Mezun ebe, öğrencilere deneyimlerini anlattı
Rektör Ünal: “Z kuşağının teknolojiye ilgisini başarıya dönüştürmek istiyoruz”
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “Z kuşağının teknolojiye ilgisini ...
Tacizci için Rus İnterpolü devreye girdi, Samsun'da siber polisi yakaladı
YEREL HABERLER Tacizci için Rus İnterpolü devreye girdi, Samsun'da ...
Bakan Yardımcısı Samsun’daki eğitim faaliyetlerini inceledi
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Samsun’daki eğitim faaliyetlerini ...
Potanın yıldızlarına Başkan Sandıkçı'dan kutlama
YEREL HABERLER Potanın yıldızlarına Başkan Sandıkçı'dan kutlama
Samsun'da 3. kattan merdiven boşluğuna düşen şahıs ölümden döndü
YEREL HABERLER Samsun'da 3. kattan merdiven boşluğuna düşen şahıs ...
Bafra'da son korona hastası da taburcu oldu
YEREL HABERLER Bafra'da son korona hastası da taburcu oldu
'Ölümlere sebebiyet veren hastalıklar aşılar sayesinde azaldı'
YEREL HABERLER 'Ölümlere sebebiyet veren hastalıklar aşılar ...
Samsun’da Trabzonspor bayraklarına zarar verenlere ceza
YEREL HABERLER Samsun’da Trabzonspor bayraklarına zarar verenlere ...
Bahar yorgunluğundan kurtulmanın yolları
YEREL HABERLER Bahar yorgunluğundan kurtulmanın yolları
Atakum Belediyesi’nden bayramlık dayanışması
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nden bayramlık dayanışması
Bora: “Sorumluluklarımızın bilincindeyiz” YEDAŞ'tan Kızılay’a Ramazan desteği
YEREL HABERLER Bora: “Sorumluluklarımızın bilincindeyiz” YEDAŞ'tan ...
Trabzonspor bayraklarını indiren 4 kişi spor müsabakalarından menedildi
YEREL HABERLER Trabzonspor bayraklarını indiren 4 kişi spor ...
Trabzonspor bayraklarını indiren 4 kişi spor müsabakalarından menedildi
YEREL HABERLER Trabzonspor bayraklarını indiren 4 kişi spor ...
Samsun trafiğine kayıtlı 402 bin 98 motorlu kara taşıtı var
YEREL HABERLER Samsun trafiğine kayıtlı 402 bin 98 motorlu kara ...
Samsun'da heyelan: Dağ akıp geldi Düğün salonu binası kayaların yola ilerlemesini engelledi
YEREL HABERLER Samsun'da heyelan: Dağ akıp geldi Düğün salonu binası ...
Öğrencilerin 'Bal'ı Barınaktan sahiplenilen ‘Bal’ın yeni yuvası okul oldu
YEREL HABERLER Öğrencilerin 'Bal'ı Barınaktan sahiplenilen ‘Bal’ın ...
Bafra Ovası'nda karpuz fideleri toprakla buluştu
YEREL HABERLER Bafra Ovası'nda karpuz fideleri toprakla buluştu
Öğrencilerin soruları başkanı terletti Başkan Sandıkçı: “Daha önce hiç bu kadar zorlu sorularla karşılaşmamıştım”
YEREL HABERLER Öğrencilerin soruları başkanı terletti Başkan ...
Üzerine mermer kesme makinesinin şasesi düşen işçi öldü
YEREL HABERLER Üzerine mermer kesme makinesinin şasesi düşen işçi ...
Bir annenin uyuşturucu ile imtihanı ‘Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı’nda konuşan anne: “Çocuğumuzu 2 kuruşluk torbacılar için bakıp büyütmedik, sonuna kadar mücadele edeceğim”
YEREL HABERLER Bir annenin uyuşturucu ile imtihanı ‘Bağımlılıkla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.