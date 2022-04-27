Karavan cinayetinde karar verildi: 3 ayrı müebbet

Samsun’un Bafra ilçesinde geçen yıl yaşanan karavan katliamında 3 kişiyi öldüren şahsa 3 ayrı müebbet hapis cezası verildi.

11 Haziran 2021 tarihinde ilçe merkezine 26 kilometre mesafede bulunan Kolay Mahallesi Derbent Barajı kıyısında bulunan karavanda Oğuz Bircan(29), arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra saat 04.30 sıralarında aralarında tartışma çıktı. Oğuz Bircan “Bana yanlış yaptınız” diyerek karavana birlikte geldiği arkadaşı çiğköfteci İsmail Varol(25) ve Orhan Yüksel’e(27) silahla ateş etti. Yan tarafında bulunan karavanda kalan Mustafa Önbaş’ın (53) karavanının camını kırdı. Kırılan camın sesine uyanarak, ne olduğunu anlamak için karavandan dışarı çıkan Mustafa Önbaş’a da silahla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği İsmail Varol, Orhan Yüksel ve Mustafa Önbaş olay yerinde hayatını kaybetti. 3 kişiyi silahla ateş ederek öldürdükten sonra karavanın önünde bekleyen Oğuz Bircan babasını arayarak durumu anlattı. Babası da durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen jandarma ekipleri şahsı silahla birlikte gözaltına aldı.

Olaydan sonra tutuklanan Oğuz Bircan bugün Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Cinayet sanığı Bircan, mahkemece 3 ayrı müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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