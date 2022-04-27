Samsun'da kavşakta kaza: 1 yaralı

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Samsun'da kavşakta iki cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi İlkadım Bulvarı Yüzme Havuzu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamuran E. idaresindeki 55 TS 404 plakalı cip ile Yılmaz D. yönetimindeki 61 FJ 744 plakalı cip kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası 55 plakalı araç yoldan çıkarak süs havuzunun bulunduğu yere çarptı. Kazada yaralanan sürücüsü Kamuran E. özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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