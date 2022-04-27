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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Barda 2 kişiyi öldüren bodyguardın 2 kez müebbet hapsi istendi

İHA

Barda 2 kişiyi öldüren bodyguardın 2 kez müebbet hapsi istendi

Samsun’da bir barda çıkan kavgada 2 kişiyi öldüren bodyguardın yargılandığı mahkemede, savcı tarafından açıklanan mütalaada 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda bulunan bir barda 27 Temmuz gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, barda çıkan kavgada silahlı saldırıda Kaan Aydenk (22) ve Serdar Karakurt (28) ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılar hayatını kaybetti.
Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen barda görevli bodyguard Yaşar M. (30), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşar M. hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık Yaşar M., "Bilerek kimseyi öldürmedim. Kendimi korudum. Pişmanım" dedi.
Savcı davayla ilgili mütalaasını açıklayarak Yaşar M.'nin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 81/1 maddesi gereği kasten adam öldürmek suçundan iki kez müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Sanık avukatı mütalaaya karşı savunma hazırlamak üzere süre istedi. Duruşma 1 Haziran'a ertelendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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