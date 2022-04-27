Kadir gecesi için camiye giderken kazada öldü

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Samsun'da Kadir Gecesi için camiye giden bir kişi yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karayolu Dikbıyık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Gecesi için evinden çıkıp camiye giden 3 çocuk babası Muzaffer Akkuş (72) yaya olarak yolu karşıya geçmek isterken Soner K. idaresindeki 61 ES 498 plakalı otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cenazesi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesinin morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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