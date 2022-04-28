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Samsun'da “1071 Hatim” programında 20 bin hatmin duası yapıldı

İHA

Samsun'da “1071 Hatim” programında 20 bin hatmin duası yapıldı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde Çevre Eğitim Yardımlaşma Derneği (ÇEYDER) öncülüğünde başlatılan “1071 Hatim” programının bu sene ikincisi düzenlendi. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde düzenlenen programda 20 bin hatim okundu.
Erzurum’da Pir Ali Baba tarafından başlatılan ve 500 senedir devam eden "1001 Hatim" geleneğine özenerek oluşturulan "1071 Hatim" okuma organizasyonu geçen yıl Çarşamba ilçesinde başlamıştı. Bu sene de bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde hatim geleneğinin ikinci düzenlendi. Yunus Emre Camii’nde Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin icra ettiği Kadir Gecesi programından sonra Çarşamba Müftüsü Cemal Uzun tarafından 20 bin hatmin duası yapıldı. Hatim duasına katılanlar, Kur’anı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın büyük finalinde Çarşamba Anadolu İHL’den Mustafa Öztürk’ün Türkiye birincisi olduğunun açıklanmasının sevincini de yaşadılar.

Çarşamba İHL'den Türkiye birincisi
ÇEYDER Başkanı Turan Çinici yaptığı açıklamada, "Bu yıl Kadir Gecesi’nde iki sevinci birden yaşadık. İlki 1071 hatim hedefiyle yola çıktığımız ikinci yılda 20 bin hatmin okunmasıydı. İnsanlarımız projemize büyük ilgi gösterdi. 20 bin hatmin duasını Kadir Gecesi’nde yaptık. İkincisi mutluluk ve şükür sebebimiz ise okulumuzdan bir öğrencimizin Kur’an okuma yarışmasında birinci olmasıydı. Bu güzel haber de yine Kadir Gecesi’nde açıklandı. Bilindiği gibi TRT tarafından düzenlenen Kur’anı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın büyük finali, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki finalde, Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 19 yaşındaki öğrencimiz Hafız Mustafa Öztürk de yarıştı. Yarışma sonunda 19 yaşındaki Öztürk birinci oldu. Öğrencimiz Öztürk ve dereceye giren diğer yarışmacılar, hediyelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı. Öğrencimizi tebrik ediyorum. Allah nazardan saklasın. Bu vesileyle Çarşamba Anadolu İHL Müdürü olarak öğrencim Sezai Dikmen’i, Türkiye birincisi olan hafızımızı yarışmaya hazırlayan hocası Kerim Dündar’ı, babası Ahmet Öztürk’ü tebrik ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bu güzide milletin evlatlarına bu imkanları sağlayan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen tüm devlet büyüklerimize, hocalarımıza, eğitim camiamıza şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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