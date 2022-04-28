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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CANiK ACADEMY savunma sanayinde eğitimin öncüsü olacak

İHA

Ateşli silah ve aksesuar ürünlerinin en güvenli, bilinçli ve etkin kullanımını sağlamak amacıyla kurulan CANiK ACADEMY, Türkiye'nin savunma sanayini yeni bir boyuta taşıyor.

CANiK ACADEMY savunma sanayinde eğitimin öncüsü olacak

Ateşli silah ve aksesuar ürünlerinin en güvenli, bilinçli ve etkin kullanımını sağlamak amacıyla kurulan CANiK ACADEMY, Türkiye’nin savunma sanayini yeni bir boyuta taşıyor.
Samsun Yurt Savunma (SYS) ve en bilinen markası CANiK’in vizyon projesi CANiK ACADEMY, dünyada bu alanda global eğitim veren az sayıda silah üreticisinin iştiraki olarak faaliyet gösteren eğitim akademisi ve araştırma merkezi olarak dikkat çekiyor. CANiK ACADEMY, yurt içi ve yurt dışında savunma alanındaki eğitim çalışmalarıyla Türk savunma sanayinde marka güvenini temsil ederken, ateşli silah, güvenlik ve bireysel savunmaya yönelik verdiği uluslararası standarttaki eğitimlerle de sektöre yön veriyor.
Samsun Yurt Savunma iştiraki CANiK ACADEMY, ateşli silahların bilinçli ve etkin kullanımını sağlamak amacıyla kullanıcılarına yönelik eğitim programları ile etki alanını şimdiden genişletmeye başladı. Dünyada bu alanda global eğitim veren az sayıda silah üreticisinden biri olan CANiK ve vizyon projesi CANiK ACADEMY, saha tecrübesi olan uzman eğitmen kadrosuyla, savunma harcamalarında Uzakdoğu Asya’nın en gelişmiş ülkelerinden biri olan Singapur’da, ülkenin İçişleri Bakanlığı’na bağlı resmi kurum personeline taktik atış ve silahçı eğitimi verdi. 18 Nisan’da başlayan ve 4 gün süren yoğun eğitim programı sonunda CANiK ACADEMY, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 60 katılımcısına sertifikalarını verdi.

Markanın gücü ve değeri daha da artacak
SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, “Türkiye’nin kendi alanında ilk ve öncü eğitim akademisi olan CANiK ACADEMY ile ülkemizin savunma sanayisindeki güçlü üretim ve ihracat faaliyetlerine yeni bir boyut kazandırıyoruz. Yurt dışı satışını gerçekleştirdiğimiz ürünlerin bilinçli ve güvenli kullanımına yönelik hayata geçirdiğimiz CANiK ACADEMY olarak bünyesindeki eğitmen kadrosu ile birlikte Somali, Brezilya ve Filipinler’in ardından Singapur’a giderek başarılı bir eğitim programını daha tamamlamış olduk. Singapur, kişi başı gelir seviyesinin çok yüksek olduğu, yıllık 12 milyar doların üzerinde savunma harcaması bulunan bir ülke. Singapur’un nüfusu az olmasına rağmen komşuları Endonezya ve Malezya gibi büyük ve kalabalık ülkelerin toplam savunma harcamalarından çok daha fazla savunma harcaması yaptığı biliniyor. Bununla birlikte ithalat konusunda ise çok seçiciler. Bu ülkenin envanterine girmek gerçekten çok güç. Biz de CANiK olarak ülkemizden bu ülkeye yapılan ender savunma ihracatlarından birini gerçekleştirerek Singapur’un seçkin kurumlarının envanterine girmeyi başardık. Dünyada bu alanda ve bu kapsamda eğitim veren çok az sayıda kurum bulunmaktadır. Bunun için öncelikle savunma sanayinde global çevrelerde tanınmış bir marka olmanız gerekmektedir. CANiK ACADEMY markamız ile ülkemizin savunma sanayindeki gücünü temsil ederken, savunma alanında verilen eğitimlere dünya çapında bir standart kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Yurt dışında birçok ülke kurumlarına eğitim veriyor
Taktik atış, sportif atıcılık, silahçı eğitimleri, medikal eğitim programları ve medya danışmanlığı ile yurt içinde kurumsal eğitimler veren CANiK ACADEMY, yurt dışında da Filipinler, Brezilya, Somali, Singapur gibi birçok ülke kurum ve temsilciliklerine yönelik eğitimlerini sürdürüyor. CANiK ACADEMY bünyesinde görev alan eğitmenler, saha deneyimi 15 seneden fazla olan askeri ve kolluk personeli ile sportif atıcılık branşlarında uluslararası müsabakalarda dereceleri olan milli sporculardan oluşuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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