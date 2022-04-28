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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da toplu ulaşım bayramda ücretsiz

İHA

Samsun'da toplu ulaşım bayramda ücretsiz

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı süresince, toplu ulaşım hizmetini ücretsiz verecek.
Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bayram ziyaretlerini otobüsler ve tramvaylarla rahat geçirmelerini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yaptı. Toplu ulaşım araçları, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü ücretsiz olacak. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Birlik ve beraberliğimizin pekiştiği bir bayrama daha ulaşmanın sevinci ve heyecanı içerisinde kutlayacağımız Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma araçlarımız ücretsiz olarak sizlerin hizmetinde olacaktır. Bu vesileyle bir kez daha tüm Samsunluların, milletimizin ve İslam aleminin bayramını kutluyorum” dedi.

Hizmet birimleri 24 saat ayakta
Samsunluların bayram günlerini 'bayram tadında' geçirmeleri için tüm hazırlıkların yapıldığını da belirten Başkan Demir, "Ulaşım başta olmak üzere temizlik, zabıta, itfaiye gibi birimlerimiz 24 saat kesintisiz hizmet verecek" diye konuştu.
Öte yandan bayram öncesi ve bayram boyunca toplu taşıma araçları mezarlıklara da ücretsiz hizmet verecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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