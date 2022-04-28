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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çarşamba'da üreticiye 2 bin kaz yavrusu desteği

İHA

Çarşamba'da üreticiye 2 bin kaz yavrusu desteği

Çarşamba Belediyesi'nin “Kaz Yetiştiriciliği Kursu” kapsamında vereceği 2 bin kaz yavrusunun dağıtımına başlandı.
Çarşamba Belediyesi, Çarşamba Halk Eğitim Merkezi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçirilen “Kaz Yetiştiriciliği Kursu” neticesinde; kursa katılan herkese 15 adet olmak üzere toplamda 2 bin kaz yavrusu desteği sağlanacak. Çarşamba Belediyesi destekleri ile üretilen ve kuluçkadan çıkan ilk kaz yavruları dağıtılmaya başlandı. Mayıs ayı boyunca dağıtımlar devam edecek. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “İlçemizde güzel bir proje başlattık. Bir yandan Çarşamba’mızda kaz yetiştiriciliğini artırırken bir yandan da ilçemizde tarıma yönelik faaliyetleri güçlendirme adına önemli olacaktır” dedi.

Kaz desteği
Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “İlçemizde istihdamı ve hayvancılığı arttırmaya yönelik ‘Destek bizden, üretim sizden’ diyerek başlatmış olduğumuz ‘Kaz Yetiştiriciliği Kursumuz’ neticesinde, kursumuzu bitirenlere ilk kaz yavrularımızı teslim ettik. Halk Eğitim Merkezimiz ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz iş birliği ile hayata geçirdiğimiz projemiz sayesinde hem ilçemizde kaz yetiştiriciliğini arttırmış olacağız hem de özellikle fındık tarlalarındaki yabancı otla mücadele bakımından önemli bir katkı sağlayacağız. İlk etapta dağıtımları sağladık. Devamında da haftalık olarak periyotlarla teslimatları yapacağız. Kaz yetiştiriciliği çok büyük bir sektör. Tüyünden etine, yumurtasına birçok yönden kullanılıyor. Çarşamba’mız için önemli bir projeyi hayata geçirmiş olduk. Yakın zamanda tüm kaz yavrularını teslim etmiş olacağız” diye konuştu.

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