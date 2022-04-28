Yücel Uyar: “Düşme ihtimalimiz yok, yukarısı için ışık doğdu”

Samsunspor Teknik Direktörü Yücel Uyar, kalan maçlar itibarıyla küme düşme ihtimallerinin olmadığını, playoff hattı için ise bir ışık doğduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’da Fuat Çapa yerine göreve getirilen Yücel Uyar, takımını pazar günü oynanacak lig lideri Ankaragücü maçına hazırlıyor. Nuri Asan Tesisleri'nde çalışmalarına devam eden Samsunspor’da Yücel Uyar, takımın son durumu ve kadro yapılanması hakkında açıklamalarda bulundu.



“Düşme ihtimalimiz yok, yukarısı için ışık doğdu”

Düşme potasından uzaklaştıklarını belirten Yücel Uyar, “Düşme tehlikesi bulunan takımların puan olarak bize yaklaşamayacağını düşünüyorum. Altınordu belki puansal olarak yukarıda gözüküyor ama bu hafta maç oynamadan geçecek. O yüzden onların düşme ihtimali büyük. Sadece banko maçları var o da Balıkesir. Diğer 2 maçı Bolu ve Kocaeli. Yani kendi aralarında maçları var, bizim puanlarımıza gelmeleri mümkün değil. Ancak bizim için yukarda bir ışık belirdi mi? Matematik olarak belirdi. Ama çok umutlanmamak lazım. Çünkü biz tüm maçlarımızı kazanacağız onların hepsi kaybedecek. Böyle bir tablo var ortada. Bizim hedefimiz son hafta oynadığımız gibi tempolu Samsunspor'a yakışır futbol oynamak. Forma verdiğimiz gençler bizi mahcup etmedi. Yine onlarla devam edeceğiz. Ben gençlere şöyle demiştim, 'teknik direktörler forma vermez alınır.' Ama onlar öyle yapmadı, formayı almadılar biz verdik onlara. Ancak şimdi biz formayı giyeceğiz diye performans olarak ısrarcılar. Çok iyi oynadılar öyle oynayanın şansı devam edecek. Çünkü biz seneye de bir kadro yapılanması içindeyiz. Çünkü takımdan gidecekler olacak” dedi.



“Yasin'e ihtiyacımız olduğu zaman sahaya süreceğiz”

Takımın en skorer ve kariyerli ismi olan Yasin Öztekin’in son maç kadrosuna alınmaması ile ilgili konuşan Yücel Uyar, “Takım kaptanımız Yasin Öztekin'in sözleşmesi bitiyor. Geçen hafta kadroya almadık ama Yasin bu takımın kaptanı. Sözleşmesi bittiği için bize anlayış gösterdi ve gençlere şans verdik. Ama bu hafta Yasin'e ihtiyacımız olduğu zaman sahaya süreceğiz. Biz Yasin gibi tecrübeli oyuncularımızdan anlayış bekleyerek gençlere şans tanıdık. Yasin'de deneyimli ve tecrübeli oyuncu gayet olumlu davrandı. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyor. Ankaragücü maçında ihtiyaç olursa oynatacağız. Samsunspor oyuncularına böyle davranmalı, çünkü doğrusu bu. Yıllar sonra belki bu oyuncularla tekrar yollarımız kesişebilir” diye konuştu.

Uyar ayrıca hafta sonu oynanacak Ankaragücü maçı için ise maçı kazanacak güçlerinin olduğunu belirtti. Ankaragücü maçında sakatlıkları bulunan Recep Burak Yılmaz, Melih Okutan, Ali Kılıç'ın kadroda olamayacağını. Takımdan ayrı çalışan Hasan Kılıç'ın ise maça yetişme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.



Miniklerden Samsunspor’a moral

Samsunspor’un Ankaragücü maçına hazırlandığı antrenmanı anaokulu öğrencileri ziyaret etti. Minikler Samsunsporlu futbolculara Ankaragücü maçında başarılar dilerken, “Kırmızıbeyaz, en büyük Samsunspor” şeklinde tezahürat yaptılar. Antrenman sonrasında futbolcu ve teknik heyete baklava ikram edildi.

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