Dr. Dinççağ: “Çocukları şeker yerine sütlü yiyeceklere alıştıralım”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dr. Dinççağ: “Çocukları şeker yerine sütlü yiyeceklere alıştıralım”

İHA

Dr. Dinççağ: “Çocukları şeker yerine sütlü yiyeceklere alıştıralım”

Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin Dinççağ, Ramazan Bayramı yaklaşırken çocukların şekerli yerine sütlü yiyeceklere alıştırılması gerektiğini söyledi.
Ramazan Bayramı halk arasında ‘şeker bayramı’ olarak da biliniyor. Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala uyarılarda bulunan Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin Dinççağ, bu bayramda şeker ve şekerli yiyeceklerin tüketiminin arttığını ifade ederek önemli uyarılarda bulundu.

“Şeker yerine sütlü gıdalar ve dondurma”
Çocukların yeme alışkanlıklarının değişmesi gerektiğine değinen Uzm. Dr. Emin Dinççağ, “Şeker bayramı, çocuklar arasında şekerin en çok tüketildiği bayramdır. Bilindiği üzere şeker gibi glisemik indeksi yüksek yiyecekler çok tüketildiğinde kilo fazlalığı, obezite gibi sağlık problemlerine yol açan, çok önerilmeyen gıdalardır. Bu bayramda şeker yerine sütlü tatlılar, dondurma, meyveli yoğurt gibi ürünlerin şeker yerine tüketilmesi ve şeker tüketiminin insan sağlığı için çok faydalı olmadığı çocuklara anlatılabilir. Dünyada ve ülkemizde çocukluk çağı obezitesi çok ciddi halk sağlığı sorunları arasındadır. Hızla obezite, tip 2 diyabet ve ilişkili hastalıklar dediğimiz koroner kalp hastalığı, yüksek tansiyon artmaktadır. Bunun en büyük nedenleri kötü beslenme ve hareketsiz yaşamdır. Özellikle çocuklar arasında ülkemizde 611 yaş arasında obezite sıklığı yüzde 17,7’dir. Annesi ve babası obez olanlarda bu oranın daha yüksek olduğu, annesi ve babası obez olanların bu durumu memnuniyetle karşıladığı gibi bilgilerimiz vardır. Oysa obezite, kilo fazlalığı gelecekte çocukların tip 2 diyabet ve kalp hastalıklarına yakalanmasına neden olacak ciddi risk faktörleridir” dedi.

Uyarılarına devam eden Dinççağ, ayrıca şu bilgileri verdi:
“Şeker tüketiminin artacağı bayram günleri, çocuklarımızın olumsuz beslenme ve obezite sorunu için davranış değişiklikleri yapabileceğimiz günler olabilir. Sütlü tatlıların, muhallebi, dondurma ve meyveli yoğurt gibi daha sağlıklı beslenme önerileri ile değiştirilmesi daha az şeker tüketilmesi, şekerin ağız diş sağlığından, obeziyete kadar bir dizi sağlık sorununu tetikleyeceğinden bahsedilmesi gelecekte ortaya çıkabilecek ciddi bir obezite ve diyabet gibi sağlık sorunlarını önlemek açısından faydası olacağı unutulmamalıdır. Çocukluk obezitesi özellikle kentlerde daha ciddi bir artış göstermektedir. Yemek yeme alışkanlıklarının değişmesi, yemek yemek için ayrılan zamanın az olması, ayak üstü atıştırma, bol yağlı, bol kolesterollü sosu çok yiyecekler, sebze tüketiminin az olması, çocuklara sebzeli beslenmenin sevdirilememesi, uyku süresinin az olması, bilgisayar başında geçirilen zamanın artması, şekerli yiyeceklerin içeceklerin çok fazla tüketilmesi ve reklamlarının çocukları etkilemesi gelecekte hızla artan obezite sorununu artıracağı bilinmektedir. Ülkemizde erişkin çağda yüzde 34,3 obezite olup, erkeklerde bu oran yüzde 16,9 kadınlarda ise yüzde 48,4 olarak belirtilmiştir. Alışkanlıklarımızı değiştirerek, şeker tüketimini azaltarak, özellikle çocuklardan başlayarak sporu ve egzersizi özendirerek obeziteyi önleyebiliriz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

‘Samsun ihracatta başarı öyküsü yazıyor’ Samsun’dan 3 ayda 148 ülke ve beş serbest bölgeye toplam 321,2 milyon dolarlık ihracat
YEREL HABERLER ‘Samsun ihracatta başarı öyküsü yazıyor’ Samsun’dan 3 ...
Samsun'da ihracatta büyük artış Mart ayında 149,3 milyon dolara çıktı
YEREL HABERLER Samsun'da ihracatta büyük artış Mart ayında 149,3 ...
OMÜ Times Higher Education Etki Sıralaması 2022’de
YEREL HABERLER OMÜ Times Higher Education Etki Sıralaması 2022’de
OMÜ İletişim Fakültesi’nde devir teslim
YEREL HABERLER OMÜ İletişim Fakültesi’nde devir teslim
Çarşamba'da 300 yıllık gelenek yaşatıldı: Enderun usulü teravih kılındı
YEREL HABERLER Çarşamba'da 300 yıllık gelenek yaşatıldı: Enderun ...
Samsun'da zincirleme kaza
YEREL HABERLER Samsun'da zincirleme kaza
Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan şahıs ...
25 paket uyuşturucuyla yakalandı
YEREL HABERLER 25 paket uyuşturucuyla yakalandı
Bafra Sebze Üreticileri Birliği'nde Aşçı dönemi
YEREL HABERLER Bafra Sebze Üreticileri Birliği'nde Aşçı dönemi
Yücel Uyar: “Düşme ihtimalimiz yok, yukarısı için ışık doğdu”
YEREL HABERLER Yücel Uyar: “Düşme ihtimalimiz yok, yukarısı için ...
Çarşamba'da üreticiye 2 bin kaz yavrusu desteği
YEREL HABERLER Çarşamba'da üreticiye 2 bin kaz yavrusu desteği
Samsun'da toplu ulaşım bayramda ücretsiz
YEREL HABERLER Samsun'da toplu ulaşım bayramda ücretsiz
Baş ağrısında korona virüs etkisi
YEREL HABERLER Baş ağrısında korona virüs etkisi
Havza'da festival için 4. toplantı
YEREL HABERLER Havza'da festival için 4. toplantı
Zehirsiz kentlere doğru Türkiye’de ilk imzayı Samsun attı Büyükşehir Belediyesi zehirsiz kent için harekete geçti
YEREL HABERLER Zehirsiz kentlere doğru Türkiye’de ilk imzayı Samsun ...
CANiK ACADEMY savunma sanayinde eğitimin öncüsü olacak
YEREL HABERLER CANiK ACADEMY savunma sanayinde eğitimin öncüsü ...
Özman: “Şu anda altın almak mantıklı”
YEREL HABERLER Özman: “Şu anda altın almak mantıklı”
Samsun’da bu pazar tüm berberler açık Berberler 15 yıldır pazar günleri kepenk kapatıp, izin kullanıyor
YEREL HABERLER Samsun’da bu pazar tüm berberler açık Berberler 15 ...
Lastik kaplamadan 2,5 milyon TL tasarruf
YEREL HABERLER Lastik kaplamadan 2,5 milyon TL tasarruf
Murzioğlu: "Türkiye üretmeye ve ihraç etmeye devam ediyor"
YEREL HABERLER Murzioğlu: "Türkiye üretmeye ve ihraç etmeye devam ...
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Lütfiye ninenin göç hikâyesi 92 yaşındaki Lütfiye nine: “Bulgarlar ektiklerimizin yarısını zorla alıyorlardı, iyi ki Türkiye’ye geldik”
YEREL HABERLER Lütfiye ninenin göç hikâyesi 92 yaşındaki Lütfiye ...
Biyolojik saatin bozulması hastalıklara davetiye çıkarıyor
YEREL HABERLER Biyolojik saatin bozulması hastalıklara davetiye ...
5 ilde kesintisiz enerji için önlemler alındı
YEREL HABERLER 5 ilde kesintisiz enerji için önlemler alındı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.