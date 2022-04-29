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‘Samsun ihracatta başarı öyküsü yazıyor’ Samsun’dan 3 ayda 148 ülke ve beş serbest bölgeye toplam 321,2 milyon dolarlık ihracat

İHA

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, geçen yılın ocakmart dönemine göre Samsun'un bu yılın ilk üç ayında ihracatını yüzde 20,9 artırarak 148 ülke ve beş serbest bölgeye toplam 321 milyon 215 bin 70 dolar ihracat yaptığını söyledi.

‘Samsun ihracatta başarı öyküsü yazıyor’ Samsun’dan 3 ayda 148 ülke ve beş serbest bölgeye toplam 321,2 milyon dolarlık ihracat

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, geçen yılın ocakmart dönemine göre Samsun'un bu yılın ilk üç ayında ihracatını yüzde 20,9 artırarak 148 ülke ve beş serbest bölgeye toplam 321 milyon 215 bin 70 dolar ihracat yaptığını söyledi.

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) özel ihracat sistemi verilerine göre yayımladığı ihracat rakamları hakkında bilgi verdi. Salih Zeki Murzioğlu, geçen yılın ilk üç ayında toplam 265 milyon 587 bin 172 dolarlık ihracat gerçekleştiren Samsun’un bu yılın aynı döneminde toplam 321 milyon 215 bin 70 dolarlık ihracat yaptığını kaydetti. Samsun’un ilk üç ayda toplam 148 ülke ve beş serbest bölgeye ihracat yaptığını belirten Murzioğlu, en fazla ihracat yapılan beş ülkenin sırasıyla Fas, ABD, Peru, Hollanda ve Gürcistan olduğunu, bu ülkeleri Yemen, Almanya, Libya, Rusya Federasyonu ve Irak’ın takip ettiğini sözlerine ekledi. Murzioğlu ayrıca, Samsun’un, ilk üç ayda yaptığı ihracatla geçen yıla göre bir basamak daha yükselerek 19’uncu sırada yer aldığını belirtti.

En fazla ihracat yapılan ürünler
2022 OcakŞubat döneminde Samsun ilinden en fazla ihraç edilen ürünler hakkında da açıklamada bulunan Başkan Murzioğlu, “İlimizden ilk üç ayda en fazla ihracat yapılan 5 kalem ürünlerin başında ‘demirçelik’, ‘değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday glüteni’, ‘motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı’, ‘balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar’ ile ‘kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları gelmektedir. Bunları ise, ‘silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı’, ‘elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetmeverme, televizyon görüntüses kaydetmeverme cihazları, aksamparçaaksesuarı’, ‘demir veya çelikten eşya’, ‘kauçuk ve kauçuktan eşya’ ile ‘yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler takip etmiştir. Samsun, toplamda 72 fasılda ihracat yapmıştır” dedi.

“Başarı öyküsü yazıyorlar”
Samsun’un üç ayda yapmış olduğu ihracat rakamlarının ilerisi için umut verici olduğunu ifade eden Murzioğlu, “Artık dünyada ülkelerin değil, şehirlerin yarıştığı bir dönemdeyiz. Samsun, geçen yıl tarihinde ilk kez 1 milyar dolar ihracat rakamını aştı. Baktığımızda ilimizin toplamda 72 fasılda ihracat yaptığını görüyoruz. İhracatımız arttığı gibi ürün çeşidimiz ve ülke sayısı da artıyor. Bunlar ilimiz adına sevindirici gelişmeler. Günümüzde sanayici olmak, başlı başına bir başarı öyküsüdür. Firmalarımızın zor şartlara rağmen engelleri aşarak, yılmadan üreterek, istihdam yaratarak büyük bir azim ve kararlılıkla başarı öyküsü yazdığına şahit oluyoruz. Üreterek, istihdam sağlayarak, ihracat yaparak şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan tüm firmalarımızın yetkililerini ve çalışanlarını kutluyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin, başarıları daim olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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