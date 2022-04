Başkan Deveci'den 'paylaşım' açıklaması “Oluşan bu üzücü algı, kardeşliğimize zarar vermesin”

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Burası her yer değil Şehri Samsun” paylaşımıyla ilgili olarak, “Oluşan bu üzücü algı, kardeşliğimize zarar vermesin. Hepimiz biriz, beraberiz” dedi.

Şampiyonluk yaşaması an meselesi olan Trabzonspor, 1 puan alması ya da Fenerbahçe’nin puan kaybetmesi ile Süper Lig’deki 7. şampiyonluğunu ilan edecek. Haftalar öncesinde şampiyonluk havasına giren Trabzonspor taraftarları Trabzon başta olmak üzere birçok şehirde sokakları tuttukları takımın bayrakları ile donattılar. Kısa süre önce de Samsun’da 4 Samsunspor taraftarı şehrin belli bölgelerinde asılan Trabzonspor bayraklarını indirmiş, haklarında adli işlem yapılan şahıslar futbol müsabakalarından men edilmişti.

Olayın ardından Atakum Belediyesi'nin resmi hesabından kırmızıbeyaz emoji yanında “Burası her yer değil Şehri Samsun” paylaşımı yapılmıştı. Yapılan paylaşımın ardından Samsunspor ve Trabzonspor taraftarları paylaşımın altında gerginlik yaşamış, paylaşım yaşanan olayların ardından silinmişti.



“Oluşan bu üzücü algı, kardeşliğimize zarar vermesin”

Paylaşımın kaldırılması hakkında açıklamada bulunan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Kıymetli hemşehrilerim, sosyal medyadaki arkadaşlarımla görüştüm. Gündemde gelişen olaylardan bağımsız olarak yayınladıkları Samsunspor tweeti ile ilgili oluşan olumsuz algıya üzüldüklerini dile getirdiler. Ülke olarak en çok bir ve beraber olmamız gereken bu günlerde, ayrıştırıcı olmamız mümkün değildir. Atatürk’ün şehri, her zaman sporun barış ve kardeşlik için olduğunu bilir. Oluşan bu üzücü algı, kardeşliğimize zarar vermesin. Hepimiz biriz, beraberiz. Halkımızı saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

