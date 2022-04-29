Hırsızlık suçundan 10,5 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı

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Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da 7 ayrı hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 10,5 yıl hapis cezası bulunan Burcu Dağdelen (31), polisin takibi sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, 7 ayrı hırsızlık suçundan 10,5 yıl hapis cezası bulunan Burcu Dağdelen´in İlkadım ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi´nde olduğunu belirledi. Ekipler, Dağdelen´i sokak üzerinde yakalayıp gözaltına alındı. 4 çocuk annesi Burcu Dağdelen, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2022-04-29 12:57:28



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