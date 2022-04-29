Samsun'da hafif ticari araç tankere çarptı: 3 yaralı

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Samsun'da hafif ticari aracın akaryakıt tankerine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Havza ilçesi SamsunAnkara karayolunun 73. kilometresi Bekdiğin mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mürsel D. idaresindeki 05 BG 596 plakalı hafif ticari araç önünde seyir halinde olan Kubilay D. yönetimindeki 29 AS 440 plaka sayılı çekici ve ona bağlı 34 LD 2898 plakalı akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Kazada, araç sürücüsü Mürsel D. (59) ile Demet D. (29) ve Saffet D. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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