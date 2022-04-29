Samsun’a AVM gibi ‘Sosyal Market’ İhtiyaç sahiplerini giydirecek 'Sosyal Market' dualarla açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’a AVM gibi ‘Sosyal Market’ İhtiyaç sahiplerini giydirecek 'Sosyal Market' dualarla açıldı

İHA

Samsun’a AVM gibi ‘Sosyal Market’ İhtiyaç sahiplerini giydirecek 'Sosyal Market' dualarla açıldı

Samsun Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde bağışlarla kurulan ve içerisinde yeni kıyafetlerin bulunduğu 5 katlı ‘Sosyal Market’ dualarla açıldı. Barkod sistemi ile çalışan Sosyal Market’ten vakıf tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimler yaralanacak.
İlkadım ilçesinde 5 katlı bir binada kurulan Sosyal Market’te kadın, erkek ve çocuk olmak üzere farklı yaş gruplarından kişilere özel kıyafetler bulunuyor. İhtiyaç sahiplerinin ücretsiz olarak yararlanacağı sosyal markette barkod sistemi uygulanacak. SYDV tarafından belirlenen kişiler marketten yararlanabilecek. Vakıf kültürünün yardımlaşma ve dayanışma duygusunun kurumsallaşmış bir hali olan Sosyal Market, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı öncülüğünde açıldı.

"Hayır yapmak isteyen çok fazla kuruluş var"
Açılışta konuşan Samsun Valisi Dağlı, "Giyim üzerine sosyal marketimiz ihtiyaç sahiplerinin dertlerine bir nebze de olsa derman olur. Bu manada ilimizde bir ihtiyaç vardı. Geldiğimizde böyle çalışmayı başlatmak istedik ancak pandemi sürecinde gündemimiz daha öncelikli olarak salgın olduğu için çok eğilememiştik. Vali Yardımcımız Şevket Bey’in göreve başlamasıyla tekrar hareketlendik. Birkaç katlı olsun istedik. Bölümlerimiz ayrı olsun diye bir düşüncemiz oldu. Valiliğimize yakın 5 katlı bir yer bulduk. Burası Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün yeridir. Burayı Sosyal Yardımlaşma Vakıfımıza kiraladık. Malzeme deyince bir şunu gördük: Gerçekten hayır yapmak isteyen çok kuruluş var. Bunu anında hissettik. Bir kamyon malzememiz sadece bir firmadan geldi. Başka bir firmamız ise ‘bayramdan sonra ben de hemen göndereceğim’ dedi. Yardım yapmak isteyen çok güzel kuruluşlarımız var. Bunu sosyal bir sorumluluk olarak görüyorlar. Burada dağıtacağımız malzemede çok fazla sıkıntı çekmeyiz diye düşüncemiz var. Yine de hem kurumsal firmalarımız olur hem de özel firmalarımı olur giysi üzerine yardım yapmak isteyenler olursa da o kabulleri yapacağız. Organize bir dağıtım olacak. Hiç araştırılmadan dağıtım şeklinde değil, portföy oluşturmak şeklinde dağıtım yapılacak" dedi.
Konuşmanın ardından dualar edilerek kurdele kesildi. Vali Dağlı ve beraberindeki protokol üyeleri marketi gezdi. Açılışa Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik ve il müdürleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnşaattan kablo hırsızlığına 2 gözaltı
YEREL HABERLER İnşaattan kablo hırsızlığına 2 gözaltı
Samsun'da hafif ticari araç tankere çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da hafif ticari araç tankere çarptı: 3 yaralı
Bıçakla yaralama şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Bıçakla yaralama şüphelisi yakalandı
Hırsızlık suçundan 10,5 yıl hapis cezası bulunan kadın tesadüfen yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık suçundan 10,5 yıl hapis cezası bulunan ...
Hırsızlık suçundan 10,5 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık suçundan 10,5 yıl hapis cezası bulunan ...
Başkan Deveci'den 'paylaşım' açıklaması “Oluşan bu üzücü algı, kardeşliğimize zarar vermesin”
YEREL HABERLER Başkan Deveci'den 'paylaşım' açıklaması “Oluşan bu ...
Samsun Tabip Odası'nda yeni dönem Dr. Ömer Faysal Çadır başkan oldu
YEREL HABERLER Samsun Tabip Odası'nda yeni dönem Dr. Ömer Faysal ...
‘Samsun ihracatta başarı öyküsü yazıyor’ Samsun’dan 3 ayda 148 ülke ve beş serbest bölgeye toplam 321,2 milyon dolarlık ihracat
YEREL HABERLER ‘Samsun ihracatta başarı öyküsü yazıyor’ Samsun’dan 3 ...
Dr. Dinççağ: “Çocukları şeker yerine sütlü yiyeceklere alıştıralım”
YEREL HABERLER Dr. Dinççağ: “Çocukları şeker yerine sütlü ...
Samsun'da ihracatta büyük artış Mart ayında 149,3 milyon dolara çıktı
YEREL HABERLER Samsun'da ihracatta büyük artış Mart ayında 149,3 ...
OMÜ Times Higher Education Etki Sıralaması 2022’de
YEREL HABERLER OMÜ Times Higher Education Etki Sıralaması 2022’de
OMÜ İletişim Fakültesi’nde devir teslim
YEREL HABERLER OMÜ İletişim Fakültesi’nde devir teslim
Çarşamba'da 300 yıllık gelenek yaşatıldı: Enderun usulü teravih kılındı
YEREL HABERLER Çarşamba'da 300 yıllık gelenek yaşatıldı: Enderun ...
Samsun'da zincirleme kaza
YEREL HABERLER Samsun'da zincirleme kaza
Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan şahıs ...
25 paket uyuşturucuyla yakalandı
YEREL HABERLER 25 paket uyuşturucuyla yakalandı
Bafra Sebze Üreticileri Birliği'nde Aşçı dönemi
YEREL HABERLER Bafra Sebze Üreticileri Birliği'nde Aşçı dönemi
Yücel Uyar: “Düşme ihtimalimiz yok, yukarısı için ışık doğdu”
YEREL HABERLER Yücel Uyar: “Düşme ihtimalimiz yok, yukarısı için ...
Çarşamba'da üreticiye 2 bin kaz yavrusu desteği
YEREL HABERLER Çarşamba'da üreticiye 2 bin kaz yavrusu desteği
Samsun'da toplu ulaşım bayramda ücretsiz
YEREL HABERLER Samsun'da toplu ulaşım bayramda ücretsiz
Baş ağrısında korona virüs etkisi
YEREL HABERLER Baş ağrısında korona virüs etkisi
Havza'da festival için 4. toplantı
YEREL HABERLER Havza'da festival için 4. toplantı
Zehirsiz kentlere doğru Türkiye’de ilk imzayı Samsun attı Büyükşehir Belediyesi zehirsiz kent için harekete geçti
YEREL HABERLER Zehirsiz kentlere doğru Türkiye’de ilk imzayı Samsun ...
CANiK ACADEMY savunma sanayinde eğitimin öncüsü olacak
YEREL HABERLER CANiK ACADEMY savunma sanayinde eğitimin öncüsü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.