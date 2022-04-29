Samsun’a AVM gibi ‘Sosyal Market’ İhtiyaç sahiplerini giydirecek 'Sosyal Market' dualarla açıldı

Samsun Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde bağışlarla kurulan ve içerisinde yeni kıyafetlerin bulunduğu 5 katlı ‘Sosyal Market’ dualarla açıldı. Barkod sistemi ile çalışan Sosyal Market’ten vakıf tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimler yaralanacak.

İlkadım ilçesinde 5 katlı bir binada kurulan Sosyal Market’te kadın, erkek ve çocuk olmak üzere farklı yaş gruplarından kişilere özel kıyafetler bulunuyor. İhtiyaç sahiplerinin ücretsiz olarak yararlanacağı sosyal markette barkod sistemi uygulanacak. SYDV tarafından belirlenen kişiler marketten yararlanabilecek. Vakıf kültürünün yardımlaşma ve dayanışma duygusunun kurumsallaşmış bir hali olan Sosyal Market, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı öncülüğünde açıldı.



"Hayır yapmak isteyen çok fazla kuruluş var"

Açılışta konuşan Samsun Valisi Dağlı, "Giyim üzerine sosyal marketimiz ihtiyaç sahiplerinin dertlerine bir nebze de olsa derman olur. Bu manada ilimizde bir ihtiyaç vardı. Geldiğimizde böyle çalışmayı başlatmak istedik ancak pandemi sürecinde gündemimiz daha öncelikli olarak salgın olduğu için çok eğilememiştik. Vali Yardımcımız Şevket Bey’in göreve başlamasıyla tekrar hareketlendik. Birkaç katlı olsun istedik. Bölümlerimiz ayrı olsun diye bir düşüncemiz oldu. Valiliğimize yakın 5 katlı bir yer bulduk. Burası Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün yeridir. Burayı Sosyal Yardımlaşma Vakıfımıza kiraladık. Malzeme deyince bir şunu gördük: Gerçekten hayır yapmak isteyen çok kuruluş var. Bunu anında hissettik. Bir kamyon malzememiz sadece bir firmadan geldi. Başka bir firmamız ise ‘bayramdan sonra ben de hemen göndereceğim’ dedi. Yardım yapmak isteyen çok güzel kuruluşlarımız var. Bunu sosyal bir sorumluluk olarak görüyorlar. Burada dağıtacağımız malzemede çok fazla sıkıntı çekmeyiz diye düşüncemiz var. Yine de hem kurumsal firmalarımız olur hem de özel firmalarımı olur giysi üzerine yardım yapmak isteyenler olursa da o kabulleri yapacağız. Organize bir dağıtım olacak. Hiç araştırılmadan dağıtım şeklinde değil, portföy oluşturmak şeklinde dağıtım yapılacak" dedi.

Konuşmanın ardından dualar edilerek kurdele kesildi. Vali Dağlı ve beraberindeki protokol üyeleri marketi gezdi. Açılışa Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik ve il müdürleri katıldı.

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