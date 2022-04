343 yetim çocuğa bayramlık

Samsun Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi 343 yetim çocuğu bayram öncesi sevindirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi çocukların yüzünü güldürdü. Her bayram olduğu gibi bu bayram da ihtiyaç sahibi yetim çocuklar unutulmadı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri kent merkezinde ve ilçelerde daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi yetim ve öksüz çocuklara içerisinde istedikleri mağazadan alışveriş yapabilecekleri giyim kartlarını verdi. O kartlar ile alışverişe gelen 343 ihtiyaç sahibi yetim çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı. Bayram öncesinde ayrıca Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerce 308 aile ziyareti yapıldı. 175 aileye de nakdi yardım gerçekleştirildi. Çocuklara ayrıca tablet hediye edildi.

Bayramlarda çocukları mutlu etmenin önemine vurgu yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Çocuklarımızın mutluluğu bizim için her şeyden önemli. Bayramlar yardımlaşmanın, dayanışmanın ve kardeşlik duygularının zirveye çıktığı müstesna günler. Bu özel günde biz de çocuklarımızı mutlu etmek istedik. Onlar için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Onların bir nebze de olsa yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize. Yetimlerin, öksüzlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünün gülmesi dünyanın gülmesidir. Sosyal belediyeciliği şehrimizin her yerinde uygulamak ve ihtiyaç desteği hisseden her bir vatandaşımıza dokunmak temel amacımız” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri bayram öncesi evde bakım hizmetleri ile de vatandaşları yalnız bırakmadı. Bu kapsamda yaşlı, engelli ve kendi ihtiyacını karşılayamayan 476 kişinin Ramazan Bayramı öncesinde ev temizliği yapıldı.

