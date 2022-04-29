Öğrencilerden engellilere yönelik 'Farkında Ol' projesi

Samsun Canik İnönü İlkokulu yaptıkları 'Farkında Ol' projesiyle öğrencilerin engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturacak projeler üretiyor.

Canik İnönü İlkokulu idareci öğretmen ve öğrencileri katılmış oldukları 'Be Aware' (Farkında Ol) isimli eTwinning projesi ile çeşitli alanlarda farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Öğrencilerin engelli bireylerin farkında olması, onlar için ne yapabileceklerini düşünüp tasarlanması, toplum değerlerinin farkına varması, davranışlarını bunlara göre düzenlemesi, doğadaki değişimleri fark ederek sorunlara çözüm yolları üretmesi gibi alanlarda çalışmalar yapılan bu projede çocuklar etkin rol oynuyor. Ortaya çıkan çalışmalar ise öğrencilerin toplum ve doğa adına olumlu adımlar atmayı öğrendiklerinin göstergesi olarak ortaya çıkıyor.

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