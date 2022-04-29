Samsun’da emniyet kemeri uygulaması

Samsun’da Ramazan Bayramı öncesinde sürücüler emniyet kemerinin önemi konusunda bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda; trafikte emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak ve araç çerisinde emniyet kemerinin kullanımının önemini vurgulamak amacıyla “Bayramınız Kemerli Olsun” sloganı ile güvenli bir trafik ortamının sağlanması, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılarak can kayıplarının önlenmesi amacıyla toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik jandarma ve polis ekiplerinin katılımıyla emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

Uygulama kapsamında Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı Endüstri Meslek Lisesi önündeki cepte oluşturulan kontrol alanında Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıd. Alb. Ömer Ersever ve STK temsilcilerinin katılımı ile emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

Emniyet kemerinin trafikte hayat kurtardığının altını çizen Vali Zülkif Dağlı, “Trafikte emniyet kemeri çok önemli bir rol oynuyor. Araçta bulunan herkesin kemerini takması gerekiyor. Çocukların ön koltukta oturmaması da önemli. 12 yaşından küçük çocukların arkada çocuk koltuğunda oturması gerekiyor. Ayrıca araç kullanılırken cep telefonu ile konuşulmaması gerekiyor. İnşallah güzel, tatlı bayramında adına yakışır bir şekilde bir bayramımız olur. Şeker tadında bir bayramımız olur inşallah. Bu kapsamda Samsun’da ‘Bayramınız Kemerli Olsun’ sloganı ile yolda durduğumuz sürücüleri de emniyet kemeri konusunda uyarıp bilgilendiriyoruz” dedi.

Vali Dağlı ve protokol üyeleri, kontrol noktasında durdurdukları sürücüleri emniyet kemeri konusunda uyarırken, araçlarda bulunan çocuklara ise çeşitli hediyeler verdi.

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